ВСУ пообещали 20 образцов нового вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В 2019 году в гособоронзаказе планируется поставка на вооружение Вооруженных сил Украины как минимум до 20 образцов, которых раньше не было у ВСУ. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Государственный оборонный заказ в этом году для меня лично очень оптимистичным, так как в нем предусмотрена поставка на вооружение Вооруженных Сил как минимум до 20 образцов, которых раньше не было у Вооруженных Силах Украины. Это очень хороший сигнал для всех нас, что мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - отметил Полторак.
Также, по его словам, в последнее время значительно повысили уровень сотрудничества с зарубежными партнерами.
"Только за последний месяц я побывал в Турции и Израиле, где мы вели переговоры о новых контрактов, поставки нового оборудования, техники и вооружения. Мы тесное сотрудничество с нашими партнерами из США, объем финансовой помощи остается достаточно высоким", - сказал Полторак.
Напомним, за последние несколько лет предприятиям Харькова из бюджета выделили на производство, модернизацию и ремонт бронированной техники для Вооруженных Сил Украины более чем 10 млрд гривен.