В ВСУ выполнили 68% от общего плана реформирования - Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Вооруженных силах Украины выполнили 68% от общего плана реформирования. Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"Более 2 лет назад мы начали активную фазу реформирования Вооруженных сил Украины, то есть ровно 50% времени, который нам нужен для проведения реформ, уже прошли. За это время нам многое удалось, и мы практически 68% от общего полуторагодовалого плана за эти 2 года смогли сделать", - отметил Полторак.
Министр обороны добавил, что в 2018 году был принят закон Украины о национальной безопасности, который четко определил приоритеты перед сектором обороны о необходимости реформирования и закрепил трансформацию ВСУ в соответствии со стандартами НАТО.
Напомним, ВСУ пообещали 20 образцов нового вооружения.