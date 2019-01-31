За год в ВСУ присоединилось более 30 тысяч контрактников
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В 2018 году в Вооруженные силы Украины присоединилось более 30 тысяч контрактников. Об этом во время брифинга по реформе Минобороны Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году в армию пришло и подписало контракт больше 30 тысяч военнослужащих, из них 2000 офицеров", - отметил Полторак.
По словам Полторака, в Вооруженных силах служат и работают 57 000 военнослужащих-женщин, из которых 26 000 - военные, 3500 - офицеры.
Как сообщал УНН, в ВСУ выполнили 68% от общего плана реформирования.
Напомним, за последний год Министерство обороны заключило контракт с 5 тыс. резервистами.