С начала года более 300 военнослужащих получили награды и отличия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала 2019 более 300 военнослужащих и работников ВСУ получили государственные награды и отличия. Об этом сообщил спикер пресс-центра Минобороны Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"Как сообщил Департамент кадровой политики Минобороны Украины, с начала 2019 года за образцовое выполнение обязанностей государственными наградами награждены 110 и поощрительными ведомственными отличиями - более 210 военнослужащих и работников ВС Украины", - сообщил Праута.
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Как сообщал УНН, в Краматорске состоялась встреча командующего Объединенных Сил генерал-лейтенанта Сергея Наев с Председателем Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманн. Командующий ООС подробно проинформировал о интенсивность обстрелов и применения боевиками оружия, запрещенного минскими договоренностями.
Напомним, в 2018 году в Вооруженные силы Украины присоединилось более 30 000 контрактников.