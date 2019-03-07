Понад 7 тисяч жінок в Україні стали учасниками бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Понад 7 тисяч жінок в Україні стали учасниками бойових дій. Про це заявив на урочистому заході до Міжнародного жіночого дня міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
"За час війни з російською ордою 166 військовослужбовців-жінок отримали бойові державні нагороди. Більше семи тисяч військовослужбовців-жінок стали учасниками бойових дій", - сказав Полторак.
Також, за його словами, 1,5 тисячі військовослужбовців отримали нагороди, відзнаки Міністерства оборони, більше тисячі відзнаки начальника Генерального штабу.
Нагадаємо, серед військовослужбовців, які беруть участь в операції Об'єднаних сил (ООС), жінки становлять 8%.