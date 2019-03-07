Более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112224 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116555 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119189 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119677 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149956 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116615 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141116 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130466 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130465 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий

Более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий. Об этом заявил на торжественном мероприятии к Международному женскому дню министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды. Более семи тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий", - сказал Полторак.

Также, по его словам, 1,5 тысячи военнослужащих получили награды, знаки отличия Министерства обороны, более тысячи отличия начальника Генерального штаба.

Напомним, среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил (ООС), женщины составляют 8%.

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