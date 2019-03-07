Более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Более 7 тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий. Об этом заявил на торжественном мероприятии к Международному женскому дню министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
"За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды. Более семи тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий", - сказал Полторак.
Также, по его словам, 1,5 тысячи военнослужащих получили награды, знаки отличия Министерства обороны, более тысячи отличия начальника Генерального штаба.
Напомним, среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил (ООС), женщины составляют 8%.