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Правительство одобрило стратегию развития системы крови

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Правительство Украины приняло стратегию развития национальной системы крови в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Основная цель реализации Стратегии - обеспечение равноправного и своевременного доступа пациентов к качественным и безопасным компонентам донорской крови в достаточном количестве. К 2022 году заработают новые механизмы финансирования и управления, которые соответствуют общим принципам трансформации всей системы здравоохранения. Благодаря воплощению Стратегии будут внедрены европейские стандарты и практики деятельности системы крови, ведь эти изменения вводятся, в том числе, в рамках приближения Украины к ЕС", - говорится в сообщении.

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Новые подходы базируются на принципах безопасности, доступности, подотчетности, инновационности и финансовой эффективности.

"Основной задачей документа является создание трехуровневой системы крови: на национальном, региональном и госпитальном уровнях. Так, на национальном уровне впервые планируется создать трансфузиологической центр, который будет осуществлять функцию управления и координации системы крови и мониторинга ее функционирования. На региональном уровне центры крови будут централизованно заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты. А отделение трансфузиологии имеют трансформироваться в больничные банки крови в составе учреждений здравоохранения (госпитальный уровень)", - добавили в министерстве.

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Стратегия улучшит состояние инфекционной и иммунологической безопасности и сократит риски инфицирования крови на различных этапах ее заготовки и использования.

Система крови базироваться на бесплатном добровольном донорстве крови, как это происходит во всех развитых странах мира и в частности в Европейском Союзе.

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Будет введен единый национальный реестр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и учреждениях здравоохранения для оперативного контроля оборота компонентов крови. Стратегия также включает проведение общенациональных информационно-просветительских кампаний для популяризации добровольного безвозмездного донорства крови.

В министерстве добавили, что финансирование потенциально будет осуществляться из нескольких источников: государственный и местный бюджеты, средства международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства.

"В целом за счет всех возможных источников финансирования реализация предложенного плана модернизации и поддержки новой национальной системы крови оценивается в примерно 6,5 млрд грн до 2022 года", - добавили в Минздраве.

Напомним, с 1 января 2019 медицинские учреждения будут принимать решение о проведении лечения методом трансплантации путем проведения консилиумов врачей соответствующей больницы.

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