В Україні з'явилась нова професія "трансплант-координатор"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У рамках медичної реформи в Україні з'явилась нова професія "трансплант-координатор". Перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Трансплант-координатори налагоджимутимуть зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації, зокрема перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів. Вони комунікуватимуть між донорами та їх родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію.
Перша група майбутніх трансплант-координаторів вже вчиться у Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України. Практичну частину (близько 70% курсу) медики проходять у Центрі трансплантації Запорізької обласної лікарні.
Загалом курс підготовки триватиме 156 навчальних годин, з них 106 годин - практика. Тривалість курсу 1 місяць, навчання повністю безоплатне. В групі до 12 людей. В основі курсу - настанови та практика з трансплантації ЄС (зокрема - Іспанії) та США.
До кінця року МОЗ України затвердило 6 окремих циклів навчання.
Нагадаємо, з 1 січня 2019 року медичні заклади будуть приймати рішення про проведення лікування методом трансплантації шляхом проведення консиліумів лікарів відповідної лікарні. В закладах пацієнтів внесуть до списку очікування.