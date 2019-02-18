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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 61031 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145276 просмотра

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В Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор"

В Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор"

Киев  •  УНН

 • 24858 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В рамках медицинской реформы в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор". Первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Трансплант-координаторы будут устанавливать связь между всеми участниками процесса трансплантации, в частности, проверять и получать согласие на донорство, своевременно и систематически обновлять информацию в Единой государственной системе трансплантации (ЕДИСТ), организовывать оперативное и безопасную транспортировку органов. Они будут коммуницировать между донорами и их семьями и реципиентами, которые ожидают трансплантации.

Первая группа будущих трансплант-координаторов уже учится в Запорожской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины. Практическую часть (около 70% курса) медики проходят в Центре трансплантации Запорожской областной больницы.

В общем курс подготовки продлится 156 учебных часов, из них 106 часов - практика. Продолжительность курса 1 месяц, обучение полностью бесплатное. В группе до 12 человек. В основе курса - установки и практика по трансплантации ЕС (в частности - Испании) и США.

К концу года Минздрав Украины утвердило 6 отдельных циклов обучения.

Напомним, с 1 января 2019 года медицинские учреждения будут принимать решение о проведении лечения методом трансплантации путем проведения консилиумов врачей соответствующей больницы. В учреждениях пациентов внесут в список ожидания.

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