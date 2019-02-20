Уряд схвалив стратегію розвитку системи крові

“Основна мета реалізації Стратегії — забезпечення рівноправного та своєчасного доступу пацієнтів до якісних та безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. До 2022 року запрацюють нові механізми фінансування й управління, що відповідають загальним принципам трансформації усієї системи охорони здоров’я. Завдяки втіленню Стратегії будуть впроваджені європейські стандарти та практики діяльності системи крові, адже ці зміни запроваджуються, в тому числі, в рамках наближення України до ЄС”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для процедури переливання біологи зможуть редагувати кров



Нові підходи базуються на принципах безпечності, доступності, підзвітності, інноваційності та фінансової ефективності.

“Основним завданням документу є створення трирівневої системи крові: на національному, регіональному та госпітальному рівнях. Так, на національному рівні вперше планується створити Трансфузіологічний центр, що здійснюватиме функцію управління та координації системи крові та моніторингу її функціонування. На регіональному рівні центри крові будуть централізовано заготовляти, тестувати, переробляти, зберігати та розподіляти донорську кров та її компоненти. А відділення трансфузіології мають трансформуватись в лікарняні банки крові у складі закладів охорони здоров’я (госпітальний рівень)”, — додали у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабінет міністрів України ухвалив “Стратегію розвитку національної системи крові на період до 2022 року"



Стратегія поліпшить стан інфекційної та імунологічної безпеки та скоротить ризики інфікування крові на різних етапах її заготівлі та використання.

Система крові базуватиметься на безоплатному добровільному донорстві крові, як це відбувається у всіх розвинених країнах світу і зокрема в Європейському Союзі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні з’явилась нова професія “трансплант-координатор”

Буде впроваджено єдиний національний реєстр донорів та електронна медична інформаційна система в установах системи крові та закладах охорони здоров’я для оперативного контролю обігу компонентів крові. Стратегія також включає проведення загальнонаціональних інформаційно-просвітницьких кампаній для популяризації добровільного безоплатного донорства крові.

У міністерстві додали, що фінансування потенційно здійснюватиметься з кількох джерел: державний та місцевий бюджети, кошти міжнародних партнерів, а також за рахунок механізмів державно-приватного партнерства.

“У цілому за рахунок усіх можливих джерел фінансування реалізація запропонованого плану модернізації та підтримки нової національної системи крові оцінюється у приблизно 6,5 млрд грн до 2022 року”, — додали у МОЗ.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року медичні заклади будуть приймати рішення про проведення лікування методом трансплантації шляхом проведення консиліумів лікарів відповідної лікарні.