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Для процедури переливання біологи зможуть редагувати кров

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Вчені Бристольського університету у Великі Британії представили технологію редагування генів, яка допоможе змінювати клітини крові заради успішного переливання. Про це повідомляє УНН з посиланням на медичне видання EMBO Molecular Medicine.

Для процедури переливання біологи зможуть редагувати кров

Переливання крові широко застосовується в сучасній медицині та необхідно не тільки за великих крововтрат, але і при деяких захворюваннях. Теорія сумісності крові з’явилася відносно недавно — в середині минулого століття, вона дозволяє уникати важких наслідків переливання, обумовлених несумісністю. Несумісність реципієнта і донора може призвести до тяжких наслідків, тобто до смерті пацієнта.

На сьогодні існує думка, що різні групи можуть бути сумісні, якщо при переливанні не буде реакції аглютинації, за якої антитіла атакують чужорідні еритроцити та відбувається їх склеювання. Наприклад, перша група крові вважається універсальною, але водночас людям з нею не можна переливати ніяку іншу, а четверту групу можна використовувати тільки для IV, людині ж з цією групою підійде будь-яка.

Вчені Бристольського університету за допомогою білка Cas9 навчилися виводити з клітин гени рідкісних груп крові. Відредагований матеріал містить в собі ознаки різних груп крові та відрізняється високою сумісністю при переливанні.

В майбутньому ця технологія допоможе людям, яким важко підібрати кров з донорської бази — наприклад, пацієнтам з такими вродженими захворюваннями, як таласемія і серповидноклітинна анемія.

“Щоб отримати кров для переливання, потрібно дуже багато роботи. Але одного разу кров з генетично модифікованими клітинами може врятувати цілу групу пацієнтів”, — зазначає керівник наукової групи Ешлі Той. Дослідники зазначають, що якщо успішно провести дослідження та усю заплановану роботу — дана технологія допоможе мільйонам.

Як повідомляв УНН, вчені розгадали генетичний секрет троянди.

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