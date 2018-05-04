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Для процедуры переливания биологи смогут редактировать кровь

Киев • УНН

 • 13266 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Ученые Бристольского университета в Великобритании представили технологию изменения генов, которая поможет менять клетки крови ради успешного переливания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на медицинское издание EMBO Molecular Medicine.

Для процедуры переливания биологи смогут редактировать кровь

Переливание крови широко применяется в современной медицине и необходимо не только при больших кровопотерях, но и при некоторых заболеваниях. Теория совместимости крови появилась относительно недавно — в середине прошлого века, она позволяет избегать тяжелых последствий переливания, обусловленных несовместимостью. Несовместимость реципиента и донора может привести к тяжелым последствиям, то есть к смерти пациента.

На сегодня существует мнение, что различные группы могут быть совместимы, если при переливании не будет реакции агглютинации, при которой антитела атакуют чужеродные эритроциты и происходит их склеивание. Например, первая группа крови считается универсальной, но в то же время людям с ней нельзя переливать никакую другую, а четвертую группу можно использовать только для IV, человеку же с этой группой подойдет любая.

Ученые Бристольского университета с помощью белка Cas9 научились выводить из клеток гены редких групп крови. Отредактированный материал содержит в себе признаки разных групп крови и отличается высокой совместимостью при переливании.

В будущем эта технология поможет людям, которым трудно подобрать кровь из донорской базы — например, пациентам с врожденными заболеваниями, как талассемия и серповидно-клеточная анемия.

“Чтобы получить кровь для переливания, нужно очень много работы. Но однажды кровь с генетически модифицированными клетками может спасти целую группу пациентов”, — отмечает руководитель научной группы Эшли Тот. Исследователи отмечают, что если успешно провести исследования и всю запланированную работу — данная технология поможет миллионам.

Как сообщал УНН, ученые разгадали генетический секрет розы.

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