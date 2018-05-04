Для процедуры переливания биологи смогут редактировать кровь

Переливание крови широко применяется в современной медицине и необходимо не только при больших кровопотерях, но и при некоторых заболеваниях. Теория совместимости крови появилась относительно недавно — в середине прошлого века, она позволяет избегать тяжелых последствий переливания, обусловленных несовместимостью. Несовместимость реципиента и донора может привести к тяжелым последствиям, то есть к смерти пациента.

На сегодня существует мнение, что различные группы могут быть совместимы, если при переливании не будет реакции агглютинации, при которой антитела атакуют чужеродные эритроциты и происходит их склеивание. Например, первая группа крови считается универсальной, но в то же время людям с ней нельзя переливать никакую другую, а четвертую группу можно использовать только для IV, человеку же с этой группой подойдет любая.

Ученые Бристольского университета с помощью белка Cas9 научились выводить из клеток гены редких групп крови. Отредактированный материал содержит в себе признаки разных групп крови и отличается высокой совместимостью при переливании.

В будущем эта технология поможет людям, которым трудно подобрать кровь из донорской базы — например, пациентам с врожденными заболеваниями, как талассемия и серповидно-клеточная анемия.

“Чтобы получить кровь для переливания, нужно очень много работы. Но однажды кровь с генетически модифицированными клетками может спасти целую группу пациентов”, — отмечает руководитель научной группы Эшли Тот. Исследователи отмечают, что если успешно провести исследования и всю запланированную работу — данная технология поможет миллионам.

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