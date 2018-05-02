Вчені розгадали генетичний секрет троянди
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Дослідження провела команда у складі понад 40 вчених з Франції, Німеччини, Китаю та Великої Британії. Воно дає краще розуміння того, чому троянди мають такий широкий спектр кольорів та ароматів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nature Genetics.
Результати цього дослідження в довгостроковій перспективі можуть привести до виведення троянд з новими ароматами та кольорами, стверджує міжнародна команда вчених. Генетична інформація допоможе селекціонерам розробити нові сорти, які довше стоятимуть у вазі, або будуть більш стійкими до шкідників.
В новій карті геному троянди, яку складали вісім років, виявили гени, які відповідають за аромат, колір та довговічність квітки, повідомив Мохаммед Бендахмен з організації ENS, який керував цим дослідженням.
Також це дослідження проливає світло на родину "Рожевих" (Rosaceae), до якої входять яблука, груші, полуниця, а також така красива квітка, як троянда.
"Троянда і полуниця є дуже близькими видами", - сказав пан Бендахмен.
Вирощувати троянди в садах почали тисячі років тому, ймовірно, у Китаї. У римський період троянди широко вирощували на Близькому Сході, де вони використовувались як конфеті або парфуми.
У п'ятнадцятому столітті троянда була символом боротьби за англійський престол під час "Війни троянд".
Біла троянда представляла родину Йорків, а червона троянда символізувала родину Ланкастерів.
Як повідомляв УНН, у Кропивницькому на площі Героїв Майдану працівники комунального підприємства “Благоустрій” висадили 300 троянд, а планують прикрасити місто майже двома з половиною тисячами кущів цих квітів.