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Вчені розгадали генетичний секрет троянди

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Дослідження провела команда у складі понад 40 вчених з Франції, Німеччини, Китаю та Великої Британії. Воно дає краще розуміння того, чому троянди мають такий широкий спектр кольорів та ароматів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nature Genetics.

Вчені розгадали генетичний секрет троянди

Результати цього дослідження в довгостроковій перспективі можуть привести до виведення троянд з новими ароматами та кольорами, стверджує міжнародна команда вчених. Генетична інформація допоможе селекціонерам розробити нові сорти, які довше стоятимуть у вазі, або будуть більш стійкими до шкідників.

В новій карті геному троянди, яку складали вісім років, виявили гени, які відповідають за аромат, колір та довговічність квітки, повідомив Мохаммед Бендахмен з організації ENS, який керував цим дослідженням.

Також це дослідження проливає світло на родину "Рожевих" (Rosaceae), до якої входять яблука, груші, полуниця, а також така красива квітка, як троянда.

"Троянда і полуниця є дуже близькими видами", - сказав пан Бендахмен.

Вирощувати троянди в садах почали тисячі років тому, ймовірно, у Китаї. У римський період троянди широко вирощували на Близькому Сході, де вони використовувались як конфеті або парфуми.

У п'ятнадцятому столітті троянда була символом боротьби за англійський престол під час "Війни троянд".

Біла троянда представляла родину Йорків, а червона троянда символізувала родину Ланкастерів.

Як повідомляв УНН, у Кропивницькому на площі Героїв Майдану працівники комунального підприємства “Благоустрій” висадили 300 троянд, а планують прикрасити місто майже двома з половиною тисячами кущів цих квітів.

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