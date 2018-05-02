Ученые разгадали генетический секрет розы

Результаты этого исследования в долгосрочной перспективе могут привести к выводу роз с новыми ароматами и цветами, утверждает международная команда ученых. Генетическая информация поможет селекционерам разработать новые сорта, которые дольше стоять в вазе, или будут более устойчивыми к вредителям.



В новой карте генома розы, которую составляли восемь лет, обнаружили гены, которые отвечают за аромат, цвет и долговечность цветка, сообщил Мохаммед Бендахмен по организации ENS, который руководил этим исследованием.



Также это исследование проливает свет на семью "Розовых" (Rosaceae), в которую входят яблоки, груши, клубника, а также такая красивая цветок, как роза.



"Роза и клубника являются очень близкими видами", - сказал господин Бендахмен.



Выращивать розы в садах начали тысячи лет назад, вероятно, в Китае. В римский период розы широко выращивали на Ближнем Востоке, где они использовались как конфетти или духи.



В пятнадцатом веке роза была символом борьбы за английский престол во время "Войны роз".



Белая роза представляла семью Йорков, а красная роза символизировала семью Ланкастеров.



Как сообщал УНН, в Кропивницком на площади Героев Майдана работники коммунального предприятия "Благоустройство" высадили 300 роз, а планируют украсить город почти двумя с половиной тысячами кустов этих цветов.