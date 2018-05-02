Ученые разгадали генетический секрет розы

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 9020 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 21843 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 39578 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 66800 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 111438 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 86401 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 124661 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184838 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277188 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203042 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 119442 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 112016 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 105647 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 86702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 104320 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 53576 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 105871 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 378205 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 340730 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 425580 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14363 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25679 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 31921 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67317 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274539 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Ученые разгадали генетический секрет розы

Киев • УНН

 • 15152 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Исследование провела команда в составе более 40 ученых из Франции, Германии, Китая и Великобритании. Оно дает лучшее понимание того, почему розы имеют такой широкий спектр цветов и ароматов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nature Genetics.

Ученые разгадали генетический секрет розы

Результаты этого исследования в долгосрочной перспективе могут привести к выводу роз с новыми ароматами и цветами, утверждает международная команда ученых. Генетическая информация поможет селекционерам разработать новые сорта, которые дольше стоять в вазе, или будут более устойчивыми к вредителям.

В новой карте генома розы, которую составляли восемь лет, обнаружили гены, которые отвечают за аромат, цвет и долговечность цветка, сообщил Мохаммед Бендахмен по организации ENS, который руководил этим исследованием.

Также это исследование проливает свет на семью "Розовых" (Rosaceae), в которую входят яблоки, груши, клубника, а также такая красивая цветок, как роза.

"Роза и клубника являются очень близкими видами", - сказал господин Бендахмен.

Выращивать розы в садах начали тысячи лет назад, вероятно, в Китае. В римский период розы широко выращивали на Ближнем Востоке, где они использовались как конфетти или духи.

В пятнадцатом веке роза была символом борьбы за английский престол во время "Войны роз".

Белая роза представляла семью Йорков, а красная роза символизировала семью Ланкастеров.

Как сообщал УНН, в Кропивницком на площади Героев Майдана работники коммунального предприятия "Благоустройство" высадили 300 роз, а планируют украсить город почти двумя с половиной тысячами кустов этих цветов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99