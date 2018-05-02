Ученые разгадали генетический секрет розы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Исследование провела команда в составе более 40 ученых из Франции, Германии, Китая и Великобритании. Оно дает лучшее понимание того, почему розы имеют такой широкий спектр цветов и ароматов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nature Genetics.
Результаты этого исследования в долгосрочной перспективе могут привести к выводу роз с новыми ароматами и цветами, утверждает международная команда ученых. Генетическая информация поможет селекционерам разработать новые сорта, которые дольше стоять в вазе, или будут более устойчивыми к вредителям.
В новой карте генома розы, которую составляли восемь лет, обнаружили гены, которые отвечают за аромат, цвет и долговечность цветка, сообщил Мохаммед Бендахмен по организации ENS, который руководил этим исследованием.
Также это исследование проливает свет на семью "Розовых" (Rosaceae), в которую входят яблоки, груши, клубника, а также такая красивая цветок, как роза.
"Роза и клубника являются очень близкими видами", - сказал господин Бендахмен.
Выращивать розы в садах начали тысячи лет назад, вероятно, в Китае. В римский период розы широко выращивали на Ближнем Востоке, где они использовались как конфетти или духи.
В пятнадцатом веке роза была символом борьбы за английский престол во время "Войны роз".
Белая роза представляла семью Йорков, а красная роза символизировала семью Ланкастеров.
Как сообщал УНН, в Кропивницком на площади Героев Майдана работники коммунального предприятия "Благоустройство" высадили 300 роз, а планируют украсить город почти двумя с половиной тысячами кустов этих цветов.