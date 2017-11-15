У Кропивницькому висадять 2,5 тис. троянд

“На сьогодні 230 саджанців уже чекають весни на клумбах Театральної площі. Також у планах працівників КП „Благоустрій“ висадити 700 кущів троянд вздовж вулиці Велика Пермська та 1200 саджанців біля аеропорту”, — повідомили в прес-службі.

Також міська влада Кропивницького звернулась до містян із проханням не цупити і не ламати саджанці, адже влітку троянди стануть окрасою обласного центру.

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