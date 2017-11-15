В Кропивницкому высадят 2,5 тыс. роз
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Кропивницкому на площади Героев Майдана работники коммунального предприятия "Благоустройство" высадили 300 роз, а планируют украсить город почти двумя с половиной тысячами кустов этих цветов. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает корреспондент УНН.
"На сегодня 230 саженцев уже ждут весны на клумбах Театральной площади. Также в планах работников КП "Благоустройство" высадить 700 кустов роз вдоль улицы Большая Пермская и 1200 саженцев возле аэропорта", - сообщили в пресс-службе.
Также городские власти Кропивницкого обратилась к горожанам с просьбой не воровать и не ломать саженцы, ведь летом розы станут украшением областного центра.
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