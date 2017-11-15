В Кропивницкому высадят 2,5 тыс. роз

"На сегодня 230 саженцев уже ждут весны на клумбах Театральной площади. Также в планах работников КП "Благоустройство" высадить 700 кустов роз вдоль улицы Большая Пермская и 1200 саженцев возле аэропорта", - сообщили в пресс-службе.

Также городские власти Кропивницкого обратилась к горожанам с просьбой не воровать и не ломать саженцы, ведь летом розы станут украшением областного центра.

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