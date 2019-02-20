Уряд ухвалив стратегію розвитку нацсистеми крові (виправлено)
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив "Стратегію розвитку національної системи крові на період до 2022 року", передає УНН.
Як зазначено в тексті проекту стратегії, в даний час елементи служби крові є децентралізованими і характеризуються браком фінансових, матеріально-технічних і кадрових ресурсів. За останні 10 років обсяг заготівлі крові та її компонентів скоротився до критичного рівня.
Невідкладних змін потребує також інфекційна і біологічна безпека крові, підготовка кадрів, взаємодія з відомчими закладами охорони здоров'я.
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Реорганізація на національному рівні передбачає створення трансфузіологічні центру, який здійснює функції управління і моніторингу системи крові; на регіональному рівні - створення 11 центрів крові, які будуть централізовано заготовляти, тестувати, переробляти, зберігати і розподіляти донорську кров та її компоненти; на госпітальному - створення 385 лікарняних банків крові в складі закладів охорони здоров'я.
Реалізація стратегії буде забезпечувати запобігання поширенню гемотрансмісивних інфекцій та надання достатньої за обсягами трансфузійної допомоги населенню з використанням якісних і безпечних компонентів і препаратів донорської крові в необхідній кількості.
Нагадаємо, в Україні з'явилася нова професія "транспланто-координатор".