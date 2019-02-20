Правительство утвердило стратегию развития нацсистемы крови (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил "Стратегию развития национальной системы крови на период до 2022 года", передает УНН.
Как отмечено в тексте проекта стратегии, в настоящее время элементы службы крови являются децентрализированными и характеризуются нехваткой финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов. За последние 10 лет объем заготовки крови и ее компонентов сократились до критического уровня.
Неотложных изменений требует также инфекционная и биологическая безопасность крови, подготовка кадров, взаимодействие с ведомственными учреждениями здравоохранения.
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Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.
Реализация стратегии будет обеспечивать предотвращение распространения гемотрансмиссивных инфекций и предоставление достаточной по объемам трансфузионной помощи населению с использованием качественных и безопасных компонентов и препаратов донорской крови в необходимом количестве.
Напомним, в Украине появилась новая профессия "трансплант-координатор".