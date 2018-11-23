Правительство хочет принимать бюджет один раз в три года
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины планирует разработать поправки в Бюджетный кодекс о введении трехгодичного бюджетирования. Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.
“Правительство планирует продолжить консультации с Верховной Радой, чтобы еще в этом году принять изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают введение трехлетнего бюджетирования”, — говорится в сообщении.
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Как отмечают в Кабмине, введение планирования бюджета на ближайшие три года позволит внедрить четкие макроэкономические ориентиры для бизнеса и инвесторов, позволит более четко планировать крупные инфраструктурные проекты.
Напомним, 22 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутатов.
18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8044 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)”.
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Данным законопроектом оговаривались условия составления бюджетной декларации как документа государственного стратегического планирования, определения совокупных потолков расходов и установления правил о дефиците госбюджета.