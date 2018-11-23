Правительство хочет принимать бюджет один раз в три года

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104088 просмотра

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8 марта, 10:25 • 109684 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 141861 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет Министров Украины планирует разработать поправки в Бюджетный кодекс о введении трехгодичного бюджетирования. Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

“Правительство планирует продолжить консультации с Верховной Радой, чтобы еще в этом году принять изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают введение трехлетнего бюджетирования”, — говорится в сообщении.

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Как отмечают в Кабмине, введение планирования бюджета на ближайшие три года позволит внедрить четкие макроэкономические ориентиры для бизнеса и инвесторов, позволит более четко планировать крупные инфраструктурные проекты.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины. Соответствующее решение поддержали 243 народных депутатов.

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 8044 “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно правовой основы для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)”.

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Данным законопроектом оговаривались условия составления бюджетной декларации как документа государственного стратегического планирования, определения совокупных потолков расходов и установления правил о дефиците госбюджета.

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