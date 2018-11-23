Уряд хоче ухвалювати бюджет один раз на три роки

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет Міністрів України планує розробити поправки до Бюджетного кодексу щодо запровадження трирічного бюджетування. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.

“Уряд планує продовжити консультації з Верховною Радою, аби ще в цьому році ухвалити зміни до Бюджетного кодексу, які передбачають запровадження трирічного бюджетування”, — йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у Кабміні, введення планування бюджету на найближчі три роки дозволить запровадити чіткі макроекономічні орієнтири для бізнесу і інвесторів, дозволить чіткіше планувати великі інфраструктурні проекти.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №9084 про внесення змін до Бюджетного кодексу України. Відповідне рішення підтримали 243 народних депутатів.

18 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект № 8044 “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правового підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування)”.

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Даним законопроектом обумовлювалось складання бюджетної декларації як документа державного стратегічного планування, визначення сукупних стель видатків та встановлення правил про дефіцит держбюджету.

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