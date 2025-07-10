URC 2025: Норвегия выделяет $200 млн на «зеленое» восстановление энергосектора Украины
Киев • УНН
Правительство Норвегии и ПРООН начали инициативу на $200 млн для восстановления энергетического сектора Украины. Проект предусматривает оперативное реагирование и долгосрочную модернизацию, включая установку солнечных панелей в больницах.
Правительство Норвегии в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) начало масштабную инициативу на сумму 200 миллионов долларов США, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины, который понес значительные разрушения в результате войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго в Telegram.
Детали
Инициатива предусматривает как оперативное реагирование на текущий кризис, так и долгосрочную модернизацию в соответствии с национальными приоритетами. О стратегическом партнерстве объявили во время Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.
Энергетический сектор Украины понес масштабные разрушения, и необходимость в сильном международном партнерстве актуальна, как никогда. Этот вклад Норвегии, предоставленный через ПРООН, является критически важным для нашей способности восстановить жизненно важные услуги, отстроить поврежденную инфраструктуру и ускорить стратегический переход к децентрализованной и экологически чистой энергетической системе
Комментируя новое соглашение с ПРООН, министр торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесили Мирсет заявила, что Норвегия твердо поддерживает Украину, особенно в отношении постоянных вызовов для ее энергетической инфраструктуры.
Вклад в размере 200 миллионов долларов США, который мы предоставляем в рамках этого рамочного соглашения с ПРООН, подчеркивает приверженность Норвегии не только решению насущных энергетических потребностей, но и долгосрочному укреплению энергетической безопасности Украины и поддержке устойчивого, "зеленого" будущего. Это важный шаг к обеспечению устойчивости и стабильности для украинского народа
Новая инициатива обеспечит восстановление теплоснабжения и водоснабжения для миллионов людей, в том числе уязвимых групп населения в прифронтовых общинах. Она также предусматривает оснащение больниц и предприятий водоснабжения солнечными панелями и резервными батарейными системами для сохранения критически важных услуг во время отключений электроэнергии.
ЕС объявил о новом пакете соглашений на €2,3 млрд на конференции по восстановлению Украины: что предусматривается10.07.25, 16:02 • 1083 просмотра
Также во время Конференции по восстановлению Украины представители Королевства Норвегия объявили о выделении в Фонд поддержки энергетики Украины 42 млн евро. Эти средства станут важной помощью для восстановления поврежденных энергетических объектов, усиления защиты инфраструктуры от российских атак и развития более устойчивой и децентрализованной энергосистемы Украины.
Соглашение на выделение 300 тыс. евро для поддержки проектов по энергетике заключили также с Международной финансовой организацией NEFCO. Корпорация поддерживает инвестиции зеленого роста и финансирует, в частности, проекты для повышения энергоэффективности и чистого производства энергии.
Украина привлекла 10 млрд евро: Зеленский заявил, что на Конференции по восстановлению подписано 200 соглашений10.07.25, 16:33 • 27009 просмотров