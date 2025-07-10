URC 2025: Норвегия выделяет $200 млн на «зеленое» восстановление энергосектора Украины

Правительство Норвегии в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) начало масштабную инициативу на сумму 200 миллионов долларов США, направленную на трансформацию энергетического сектора Украины, который понес значительные разрушения в результате войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго в Telegram.

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Инициатива предусматривает как оперативное реагирование на текущий кризис, так и долгосрочную модернизацию в соответствии с национальными приоритетами. О стратегическом партнерстве объявили во время Конференции по восстановлению Украины 10 июля в Риме.

Энергетический сектор Украины понес масштабные разрушения, и необходимость в сильном международном партнерстве актуальна, как никогда. Этот вклад Норвегии, предоставленный через ПРООН, является критически важным для нашей способности восстановить жизненно важные услуги, отстроить поврежденную инфраструктуру и ускорить стратегический переход к децентрализованной и экологически чистой энергетической системе - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Комментируя новое соглашение с ПРООН, министр торговли и промышленности Королевства Норвегия Сесили Мирсет заявила, что Норвегия твердо поддерживает Украину, особенно в отношении постоянных вызовов для ее энергетической инфраструктуры.

Вклад в размере 200 миллионов долларов США, который мы предоставляем в рамках этого рамочного соглашения с ПРООН, подчеркивает приверженность Норвегии не только решению насущных энергетических потребностей, но и долгосрочному укреплению энергетической безопасности Украины и поддержке устойчивого, "зеленого" будущего. Это важный шаг к обеспечению устойчивости и стабильности для украинского народа - отметила госпожа Мирсет.

Новая инициатива обеспечит восстановление теплоснабжения и водоснабжения для миллионов людей, в том числе уязвимых групп населения в прифронтовых общинах. Она также предусматривает оснащение больниц и предприятий водоснабжения солнечными панелями и резервными батарейными системами для сохранения критически важных услуг во время отключений электроэнергии.

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Также во время Конференции по восстановлению Украины представители Королевства Норвегия объявили о выделении в Фонд поддержки энергетики Украины 42 млн евро. Эти средства станут важной помощью для восстановления поврежденных энергетических объектов, усиления защиты инфраструктуры от российских атак и развития более устойчивой и децентрализованной энергосистемы Украины.

Соглашение на выделение 300 тыс. евро для поддержки проектов по энергетике заключили также с Международной финансовой организацией NEFCO. Корпорация поддерживает инвестиции зеленого роста и финансирует, в частности, проекты для повышения энергоэффективности и чистого производства энергии.

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