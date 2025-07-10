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URC 2025: Норвегія виділяє $200 млн на "зелене" відновлення енергосектору України

Київ • УНН

 • 480 перегляди

Уряд Норвегії та ПРООН розпочали ініціативу на $200 млн для відновлення енергетичного сектору України. Проєкт передбачає оперативне реагування та довгострокову модернізацію, включаючи встановлення сонячних панелей у лікарнях.

URC 2025: Норвегія виділяє $200 млн на "зелене" відновлення енергосектору України

Уряд Норвегії у партнерстві з Програмою розвитку ООН (ПРООН) почали масштабну ініціативу на суму 200 мільйонів доларів США, спрямовану на трансформацію енергетичного сектору України, який зазнав значних руйнувань унаслідок війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міненерго у Telegram.

Деталі

Ініціатива передбачає як оперативне реагування на поточну кризу, так і довгострокову модернізацію відповідно до національних пріоритетів. Про стратегічне партнерство оголосили під час Конференції з відновлення України 10 липня в Римі.

Енергетичний сектор України зазнав масштабних руйнувань, і необхідність у сильному міжнародному партнерстві є актуальною, як ніколи. Цей внесок Норвегії, наданий через ПРООН, є критично важливим для нашої здатності відновити життєво важливі послуги, відбудувати пошкоджену інфраструктуру та прискорити стратегічний перехід до децентралізованої та екологічно чистої енергетичної системи

- зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Коментуючи нову угоду з ПРООН, міністерка торгівлі та промисловості Королівства Норвегія Сесілі Мірсет заявила, що Норвегія твердо підтримує Україну, особливо щодо постійних викликів для її енергетичної інфраструктури.

Внесок у розмірі 200 мільйонів доларів США, який ми надаємо в межах цієї рамкової угоди з ПРООН, підкреслює відданість Норвегії не лише у вирішенні нагальних енергетичних потреб, а й у довгостроковому зміцненні енергетичної безпеки України та підтримці сталого, "зеленого" майбутнього. Це важливий крок до забезпечення стійкості та стабільності для українського народу

- зазначила пані Мірсет. 

Нова ініціатива забезпечить відновлення теплопостачання та водопостачання для мільйонів людей, зокрема вразливих груп населення у прифронтових громадах. Вона також передбачає оснащення лікарень та підприємств водопостачання сонячними панелями й резервними батарейними системами для збереження критично важливих послуг під час відключень електроенергії.

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Також під час Конференції з відновлення України представники Королівства Норвегія оголосили про виділення до Фонду підтримки енергетики України 42 млн євро. Ці кошти стануть важливою допомогою для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, посилення захисту інфраструктури від російських атак та розвитку більш сталої та децентралізованої енергосистеми України.

Угоду на виділення 300 тис. євро для підтримки проєктів з енергетики уклали також з Міжнародною фінансовою організацією NEFCO. Корпорація підтримує інвестиції зеленого росту і фінансує , зокрема, проєкти для підвищення енергоефективності та чистого виробництва енергії.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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