Ураган "Берилл" пронесся над Ямайкой, унеся жизни 7 человек на юго-востоке Карибского бассейна

Ураган "Берилл" пронесся над Ямайкой в ​​среду, принеся с собой сильный ветер и проливной дождь после того, как в качестве мощного шторма 4-й категории ранее убил по меньшей мере семь человек и нанес значительный ущерб на юго-востоке Карибского бассейна, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Национальный центр ураганов США сообщил, что "глаз" урагана "Берилл" "задел южное побережье Ямайки".

На Ямайке был введен режим ЧС, а остров был объявлен зоной бедствия за несколько часов до того, как на него обрушился "Берилл". Премьер-министр Эндрю Холнесс сообщил, что положение о зоне бедствия будет действовать в течение следующих семи дней. Приказ об эвакуации был принят для населенных пунктов по всей Ямайке, в подверженных наводнениям и оползням районах.

Дождь лил на острове в течение нескольких часов, на фоне того, как жители прислушались к призыву властей укрыться, пока не пройдет шторм. В большей части столицы было отключено электричество. Холнесс заявил в среду днем, что около 500 человек были помещены в укрытия. К вечеру он заявил, что Ямайка еще не видела "худшего из того, что могло случиться".

По данным правительственной информационной службы, несколько дорог в населенных пунктах во внутренней части страны пострадали от упавших деревьев и опор, а некоторые населенные пункты в северной части остались без электричества.

К полудню в столице уже завывал ветер, волнуя море, когда "глаз" "Берилла" переместился к южному побережью острова.

Джон Портер, главный метеоролог AccuWeather, назвал "Берилл" "самым сильным и опасным ураганом, с которым Ямайка столкнулась, вероятно, за последние десятилетия".

Ураган "Берилл" обрушился на Ямайку: погибло 9 человек

Предупреждение об урагане действовало на Ямайке, Большом Каймане, Малом Каймане и Каймане-Браке, а также на побережье полуострова Юкатан в Мексике от Пуэрто-Коста-Майя до Канкуна. По данным Национального центра ураганов США, "Берилл" немного ослабнет в течение следующих дня или двух, но все равно будет на уровне сильного урагана или близко к нему, когда пройдет вблизи Каймановых островов в четверг и достигнет мексиканского полуострова Юкатан поздно вечером в четверг или пятницу.

Карибское побережье Мексики уже готовится к "Бериллу".

Глава агентства гражданской обороны Мексики заявил, что "Берилл", как ожидается, нанесет редкий двойной удар по Мексике. Лаура Веласкес сказала, что ураган, как ожидается, обрушится на относительно безлюдный участок карибского побережья между Тулумом и внутренним городом Фелипе-Каррильо-Пуэрто. Поскольку побережье в основном состоит из лагун и мангровых зарослей, в районе к югу от Тулума мало курортов и отелей.

В среду мексиканские правительственные чиновники вывезли яйца морских черепах с пляжей Канкуна, пытаясь защитить их от штормового нагона.

Ожидается, что ураган ослабнет до тропического шторма, когда пересечет полуостров Юкатан, а в выходные вновь достигнет силы шторма в Мексиканском заливе. Веласкес сказала, что затем ожидается, что "Берилл" во второй раз поразит территорию Мексики в штатах Веракрус или Тамаулипас ​​на побережье залива, недалеко от границы с Техасом.

Самый ранний в истории ураган 4-й категории "Берилл" угрожает островам Карибского бассейна

Поздно вечером в понедельник Берилл стал самым ранним штормом, переросшим в ураган 5-й категории в Атлантике, и во вторник достиг максимальной скорости ветра в 270 км/ч а затем ослабел до все еще разрушительной 4-й категории. Поздно вечером в среду центр шторма находился в около 905 км к востоку-юго-востоку от Тулума, Мексика. Максимальная устойчивая скорость ветра составляла 215 км/ч, и он двигался с запада на северо-запад со скоростью 32 км/ч.

Ожидалось, что южное побережье Ямайки, где расположен Кингстон, примет на себя основную тяжесть удара "Берилла": уровень прибрежных вод в некоторых районах поднимется от 1,8 до 2,7 метров выше нормального уровня прилива.

Пока "Берилл" несся по Карибскому морю, спасательные бригады на юго-восточных островах определяли масштабы ущерба, нанесенного ураганом Карриаку, острову в Гренаде.

В местной организации по чрезвычайным ситуациям сообщили, что около 95% домов в Мэйро и Юнион-Айленде были повреждены ураганом "Берилл".

Сообщается, что три человека погибли в Гренаде и Карриаку, а еще один - в Сент-Винсенте и Гренадинах. По словам официальных лиц, еще три случая смерти зарегистрированы на севере Венесуэлы, где пять человек пропали без вести. Около 25 000 человек в этом районе также пострадали от проливных дождей из-за "Берилла".

Один смертельный случай в Гренаде произошел после того, как дерево упало на дом, сообщила Associated Press министр окружающей среды Керрин Джеймс.

Премьер-министр Гренады Дикон Митчелл заявил во вторник, что там нет электричества, дороги непроходимы, а возможный рост числа погибших "остается мрачной реальностью".

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш пообещал восстановить архипелаг.

Дополнение

Последним сильным ураганом, обрушившимся на юго-восточную часть Карибского бассейна, был ураган "Айван" 20 лет назад, унесший жизни десятков человек на Гренаде.