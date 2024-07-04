Ураган "Берилл" обрушился на Ямайку: погибло 9 человек

Ураган четвертой категории "Берилл" обрушился на Ямайку, приводя к гибели по меньшей мере девяти человек. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Ураган четвертой категории "Берилл" обрушился на южное побережье Ямайки, приводя к гибели по меньшей мере девяти человек в Карибском бассейне.

Непогода принесла с собой разрушительные ветры и наводнения, разрушила деревья и фермы.

Аэропорты Кингстона и Монтего-Бей закрыли, а электроэнергетические компании готовятся к масштабным отключениям электроснабжения.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс выразил обеспокоенность относительно возможных последствий, поскольку "Берилл" прогнозируется продолжать свой путь к Гаити и Мексике в последующие дни.

"Потенциально катастрофический" ураган "Берилл" приближается к Ямайке