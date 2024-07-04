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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ураган "Берилл" обрушился на Ямайку: погибло 9 человек

Ураган "Берилл" обрушился на Ямайку: погибло 9 человек

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 02:47  •  513 просмотра

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Ураган 4 категории "Берилл" обрушился на южное побережье Ямайки, унеся жизни по меньшей мере 9 человек, принеся с собой разрушительный ветер, наводнения, вызвав закрытие аэропортов и подготовку к отключению электроэнергии.

Ураган четвертой категории "Берилл" обрушился на Ямайку, приводя к гибели по меньшей мере девяти человек. Об этом сообщает AP News, передает УНН.

Детали

Ураган четвертой категории "Берилл" обрушился на южное побережье Ямайки, приводя к гибели по меньшей мере девяти человек в Карибском бассейне.

Непогода принесла с собой разрушительные ветры и наводнения, разрушила деревья и фермы.

Аэропорты Кингстона и Монтего-Бей закрыли, а электроэнергетические компании готовятся к масштабным отключениям электроснабжения.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс выразил обеспокоенность относительно возможных последствий, поскольку "Берилл" прогнозируется продолжать свой путь к Гаити и Мексике в последующие дни.

"Потенциально катастрофический" ураган "Берилл" приближается к Ямайке2 июля 2024, 11:38 • 13580 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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