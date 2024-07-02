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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Потенциально катастрофический" ураган "Берилл" приближается к Ямайке

"Потенциально катастрофический" ураган "Берилл" приближается к Ямайке

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 11:38  •  2636 просмотра

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Ураган "Берилл", потенциально катастрофический шторм пятой категории с ветром 240 км/ч, вызвал разрушения и по меньшей мере три смерти в Гренаде, Сент-Винсенте и Гренадинах, а теперь угрожает Ямайке опасными для жизни ветрами и штормовым нагоном.

Смертоносный ураган "Берилл", пронесшийся по Карибскому морю, усиливается по мере продвижения к Ямайке, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Ураган "Берилл" теперь относится к 5-й категории, а это означает, что его ветры и штормовые нагоны могут оказаться катастрофическими.

В понедельник шторм обрушился на остров Карриаку, который является частью Гренады.

На данный момент есть сообщения о двух погибших в результате урагана: один в Гренаде и один в Сент-Винсенте.

"Берилл" обрушился на сушу в понедельник как ураган четвертой категории с устойчивым ветром скоростью 240 км/ч.

Самый ранний в истории ураган 4-й категории "Берилл" угрожает островам Карибского бассейна1 июля 2024, 07:08 • 14633 просмотра

Национальный центр ураганов США (NHC) заявил, что в Карриаку было "прямое попадание" в "чрезвычайно опасный глаз" урагана "Берилла". Связь с Карриаку и близлежащим островом Малый Мартиник по-прежнему нарушена.

Премьер-министр Гренады Дикон Митчелл предупредил, что погибших может быть больше, чем сообщалось на Гренаде до сих пор. Митчелл сказал, что истинные масштабы ущерба не будут известны до тех пор, пока официальные лица не смогут добраться до островов.

Сент-Винсент и Гренадины, расположенные к северо-востоку от Гренады, также пострадали от урагана "Берилл". Премьер-министр Ральф Гонсалвеш заявил, что в результате урагана погиб по меньшей мере один человек. Он сказал, что шторм "Берилл" "оставил после себя огромные разрушения". По словам премьер-министра, ситуация на острове Юнион - небольшом острове с населением около 3000 человек - была особенно тяжелой. "Сообщения, которые я получил, указывают на то, что 90% домов серьезно повреждены или разрушены", - сказал он. Гонсалвеш также предупредил, что "погибших вполне может быть больше, мы пока не уверены".

Тысячи людей по-прежнему без электричества, многие из них находятся во временных убежищах на Сент-Винсенте и Гренадинах, в Гренаде и Сент-Люсии. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что у домов сорваны крыши, а жители разбирают завалы, чтобы спасти свое имущество.

Барбадос, который предупредил об урагане при приближении шторма "Берилл", похоже, избежал серьезного ущерба, пишет издание. Правительственный чиновник заявил, что, хотя страна "увернулась от пули", люди не должны терять бдительность, поскольку "порывы ветра все еще дуют, штормовые ветры все еще дуют".

Метеорологи из Национального центра ураганов США (NHC) говорят, что "Берилл" продолжает усиливаться по мере продвижения через юго-восточную часть Карибского бассейна.

NHC предупреждает, что "Берилл", как ожидается, принесет "опасные для жизни ветры и штормовые нагоны на Ямайку позднее на этой неделе", скорее всего, в среду днем ​​по местному времени. Правительство Ямайки выпустило предупреждение об урагане, и людям, живущим в низменных и подверженных наводнениям районах, было настоятельно рекомендовано искать убежище.

Прежде чем достичь Ямайки, ураган "Берилл" может также нанести ущерб Гаити и Доминиканской Республике, которые делят остров Эспаньола.

В NHC заявили, что ураган "Берилл" был самым ранним штормом пятой категории в Атлантике, который они когда-либо регистрировали, и сформировался в сезоне ураганов гораздо раньше, чем обычно. Метеорологи также отметили, насколько быстро "Берилл" развивался. Шторм превратился из тропической депрессии в сильный ураган третьей категории и сильнее всего за 42 часа, сообщил агентству Associated Press эксперт по ураганам Сэм Лилло.

Дополнение

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (НОАА) предупредило, что в этом году в Северной Атлантике может произойти до семи крупных ураганов - по сравнению с тремя в среднем за сезон.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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