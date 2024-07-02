"Потенційно катастрофічний" ураган "Берил" наближається до Ямайки

Смертоносний ураган "Берил", що пронісся Карибським морем, посилюється в міру просування до Ямайки, пише УНН із посиланням на BBC.

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Ураган "Берил" тепер належить до 5-ї категорії, а це означає, що його вітри і штормові нагони можуть виявитися катастрофічними.

У понеділок шторм обрушився на острів Карріаку, який є частиною Гренади.

Наразі є повідомлення про двох загиблих унаслідок урагану: один у Гренаді й один у Сент-Вінсенті.

"Берил" обрушився на сушу в понеділок як ураган четвертої категорії зі стійким вітром швидкістю 240 км/год.

Найраніший в історії ураган 4-ї категорії "Берил" загрожує островам Карибського басейну

Національний центр ураганів США (NHC) заявив, що в Карріаку було "пряме потрапляння" в "надзвичайно небезпечне око" урагану "Берил". Зв'язок із Карріаку і прилеглим островом Мала Мартиніка, як і раніше, порушено.

Прем'єр-міністр Гренади Дікон Мітчелл попередив, що загиблих може бути більше, ніж повідомлялося на Гренаді досі. Мітчелл сказав, що справжні масштаби збитків не будуть відомі доти, доки офіційні особи не зможуть дістатися до островів.

Сент-Вінсент і Гренадіни, розташовані на північний схід від Гренади, також постраждали від урагану "Берил". Прем'єр-міністр Ральф Гонсалвеш заявив, що внаслідок урагану загинула щонайменше одна людина. Він сказав, що шторм "Берил" "залишив після себе величезні руйнування". За словами прем'єр-міністра, ситуація на острові Юніон - невеликому острові з населенням близько 3000 осіб - була особливо важкою. "Повідомлення, які я отримав, вказують на те, що 90% будинків серйозно пошкоджені або зруйновані", - сказав він. Гонсалвеш також попередив, що "загиблих цілком може бути більше, ми поки що не впевнені".

Тисячі людей, як і раніше, без електрики, багато хто з них перебувають у тимчасових притулках на Сент-Вінсенті і Гренадінах, у Гренаді та Сент-Люсії. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що у будинків зірвано дахи, а жителі розбирають завали, щоб врятувати своє майно.

Барбадос, який попередив про ураган під час наближення шторму "Берилл", схоже, уникнув серйозних збитків, пише видання. Урядовий чиновник заявив, що, хоча країна "ухилилася від кулі", люди не повинні втрачати пильність, оскільки "пориви вітру все ще дмуть, штормові вітри все ще дмуть".

Метеорологи з Національного центру ураганів США (NHC) кажуть, що "Берил" продовжує посилюватися в міру просування через південно-східну частину Карибського басейну.

NHC попереджає, що "Берил", як очікується, принесе "небезпечні для життя вітри і штормові нагони на Ямайку пізніше цього тижня", найімовірніше, у середу вдень за місцевим часом. Уряд Ямайки випустив попередження про ураган, і людям, які живуть у низинних і схильних до повеней районах, було настійно рекомендовано шукати прихисток.

Перш ніж досягти Ямайки, ураган "Берил" може також завдати шкоди Гаїті та Домініканській Республіці, які ділять острів Еспаньйола.

У NHC заявили, що ураган "Берил" був найбільш раннім штормом п'ятої категорії в Атлантиці, який вони коли-небудь реєстрували, і сформувався в сезоні ураганів набагато раніше, ніж зазвичай. Метеорологи також відзначили, наскільки швидко "Берил" розвивався. Шторм перетворився з тропічної депресії на сильний ураган третьої категорії і сильніше всього за 42 години, повідомив агентству Associated Press експерт з ураганів Сем Лілло.

Доповнення

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (НОАА) попередило, що цього року в Північній Атлантиці може статися до семи великих ураганів - порівняно з трьома в середньому за сезон.