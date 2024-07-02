"Потенційно катастрофічний" ураган "Берил" наближається до Ямайки

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60333 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 147187 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142449 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120103 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131396 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84388 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92662 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98588 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89612 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219671 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
1.2м/с
44%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41598 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18831 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18476 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 41609 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20367 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142450 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219672 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369982 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305670 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10216 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30421 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27372 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120103 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32487 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Потенційно катастрофічний" ураган "Берил" наближається до Ямайки

Київ • УНН

 • 14699 перегляди

Ураган "Берил", потенційно катастрофічний шторм п'ятої категорії з вітром 240 км/год, спричинив руйнування і щонайменше три смерті в Гренаді, Сент-Вінсенті і Гренадінах, а тепер загрожує Ямайці небезпечними для життя вітрами і штормовим нагоном.

"Потенційно катастрофічний" ураган "Берил" наближається до Ямайки

Смертоносний ураган "Берил", що пронісся Карибським морем, посилюється в міру просування до Ямайки, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Ураган "Берил" тепер належить до 5-ї категорії, а це означає, що його вітри і штормові нагони можуть виявитися катастрофічними.

У понеділок шторм обрушився на острів Карріаку, який є частиною Гренади.

Наразі є повідомлення про двох загиблих унаслідок урагану: один у Гренаді й один у Сент-Вінсенті.

"Берил" обрушився на сушу в понеділок як ураган четвертої категорії зі стійким вітром швидкістю 240 км/год.

Найраніший в історії ураган 4-ї категорії "Берил" загрожує островам Карибського басейну01.07.2024, 10:08 • 16077 переглядiв

Національний центр ураганів США (NHC) заявив, що в Карріаку було "пряме потрапляння" в "надзвичайно небезпечне око" урагану "Берил". Зв'язок із Карріаку і прилеглим островом Мала Мартиніка, як і раніше, порушено.

Прем'єр-міністр Гренади Дікон Мітчелл попередив, що загиблих може бути більше, ніж повідомлялося на Гренаді досі. Мітчелл сказав, що справжні масштаби збитків не будуть відомі доти, доки офіційні особи не зможуть дістатися до островів.

Сент-Вінсент і Гренадіни, розташовані на північний схід від Гренади, також постраждали від урагану "Берил". Прем'єр-міністр Ральф Гонсалвеш заявив, що внаслідок урагану загинула щонайменше одна людина. Він сказав, що шторм "Берил" "залишив після себе величезні руйнування". За словами прем'єр-міністра, ситуація на острові Юніон - невеликому острові з населенням близько 3000 осіб - була особливо важкою. "Повідомлення, які я отримав, вказують на те, що 90% будинків серйозно пошкоджені або зруйновані", - сказав він. Гонсалвеш також попередив, що "загиблих цілком може бути більше, ми поки що не впевнені".

Тисячі людей, як і раніше, без електрики, багато хто з них перебувають у тимчасових притулках на Сент-Вінсенті і Гренадінах, у Гренаді та Сент-Люсії. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, що у будинків зірвано дахи, а жителі розбирають завали, щоб врятувати своє майно.

Барбадос, який попередив про ураган під час наближення шторму "Берилл", схоже, уникнув серйозних збитків, пише видання. Урядовий чиновник заявив, що, хоча країна "ухилилася від кулі", люди не повинні втрачати пильність, оскільки "пориви вітру все ще дмуть, штормові вітри все ще дмуть".

Метеорологи з Національного центру ураганів США (NHC) кажуть, що "Берил" продовжує посилюватися в міру просування через південно-східну частину Карибського басейну.

NHC попереджає, що "Берил", як очікується, принесе "небезпечні для життя вітри і штормові нагони на Ямайку пізніше цього тижня", найімовірніше, у середу вдень за місцевим часом. Уряд Ямайки випустив попередження про ураган, і людям, які живуть у низинних і схильних до повеней районах, було настійно рекомендовано шукати прихисток.

Перш ніж досягти Ямайки, ураган "Берил" може також завдати шкоди Гаїті та Домініканській Республіці, які ділять острів Еспаньйола.

У NHC заявили, що ураган "Берил" був найбільш раннім штормом п'ятої категорії в Атлантиці, який вони коли-небудь реєстрували, і сформувався в сезоні ураганів набагато раніше, ніж зазвичай. Метеорологи також відзначили, наскільки швидко "Берил" розвивався. Шторм перетворився з тропічної депресії на сильний ураган третьої категорії і сильніше всього за 42 години, повідомив агентству Associated Press експерт з ураганів Сем Лілло.

Доповнення

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (НОАА) попередило, що цього року в Північній Атлантиці може статися до семи великих ураганів - порівняно з трьома в середньому за сезон.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67