"Чрезвычайно опасный" шторм 4-й категории, ураган "Берилл", в воскресенье вечером пронесся через Атлантический океан в сторону Наветренных островов в Карибском море, где, как ожидается, в понедельник он принесет опасные для жизни ветры и внезапные наводнения, сообщил Национальный центр наблюдения за ураганами США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Первый ураган сезона 2024 года произошел примерно в 240 км к юго-востоку от Барбадоса в воскресенье вечером, с максимальной продолжительной скоростью ветра 215 км/ч, говорится в сообщении центра.

"Ожидается, что "Берилл" останется чрезвычайно опасным крупным ураганом, на фоне того, как его ядро движется через Наветренные острова в восточную часть Карибского моря", - говорится в сообщении центра.

Ожидается, что в понедельник утром по местному времени центр урагана пройдет через Наветренные острова как шторм категории 4, второй по силе уровень по пятиступенчатой шкале, что нанесет "потенциально катастрофический ущерб от ветра" Сент-Винсенту и Гренадинам, а также Гренаде.

Редко случается, чтобы сильный ураган появлялся так рано в сезоне ураганов в Атлантике, который длится с 1 июня по 30 ноября, указывает издание. В воскресенье "Берилл" стал самым ранним за всю историю ураганом 4-й категории, опередив ураган "Деннис", который перешел в 4-ю категорию 8 июля 2005 года, по данным центра наблюдения за ураганами США.

Предупреждения об ураганах были объявлены на Барбадосе, в Сент-Люсии, Сент-Винсенте и островах Гренадин, в Гренаде и Тобаго. Для Доминики, Тринидада, а также некоторых частей Доминиканской Республики и Гаити выпущено предупреждение о тропических штормах.

Власти и жители Карибских островов готовились к приходу шторма.

По словам властей, Тобаго открыло приюты, закрыло школы на понедельник и отменило плановые операции в больницах.

Ожидается, что ураган принесет от 8 до 15 см дождя на Барбадосе и Наветренных островах в течение дня в понедельник, что, как предупредил центр наблюдения за ураганами США, может вызвать внезапные наводнения в уязвимых районах.

Ожидается, что большие опасные волны обрушатся на южные побережья Пуэрто-Рико и Эспаньолы.

Дополнение

В мае Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предсказало активность ураганов в Атлантике в 2024 году, превышающую норму, частично из-за почти рекордно высоких температур океана.