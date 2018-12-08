Управляющий "Межигорьем" не сможет его продать - АРМА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Управляющий резиденцией "Межигорье", который будет избран во время конкурсного отбора, должен будет эффективно им управлять, чтобы сохранить и увеличить его стоимость. При этом он не будет иметь права его отчуждать. Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в ответе на запрос УНН.
“Сейчас идет конкурс по отбору таких лиц. Все желающие могут направлять свои заявки о согласии принять участие в конкурсе до 12 декабря 2018 года, после чего все документы будут обрабатываются и рассматриваются на соответствие квалификационным критериям отбора”, — рассказали в АРМА.
При этом, по информации Нацагентства, управление активами “Межигорье” должно осуществляться на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их стоимости.
“Управляющий не вправе отчуждать активы, принимаемые им в управление”, — пояснили в ведомстве.
В АРМА добавили, что конкурс по отбору лиц для управления “Межигорьем” продолжается и никаких решений относительно его переноса не принималось.
Напомним, 23 ноября АРМА объявило конкурс на управляющего резиденцией “Межигорье”.
Ранее глава Нацагентства Антон Янчук сообщил УНН о том, что “Межигорье” не будет выставляться на продажу, а его планируют передать в управление.
Летом Печерский районный суд Киева передал “Межигорье” в управление АРМА.
В августе 2017 года суд признал недействительным договор о выводе из госсобственности “Межигорья”, а в ноябре того же года Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция “Межигорье” переходит в собственность государства.
Ранее в ГПУ сообщали о досудебном расследовании в уголовном производстве по фактам завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн — резиденцией “Межигорье” — и его легализации. Тогда сообщалось, что в уголовном производстве по этим фактам сообщено о подозрении Виктору Януковичу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
В октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу в причастности к завладению резиденцией “Межигорье”.