Управляющий "Межигорьем" не сможет его продать - АРМА

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Управляющий резиденцией "Межигорье", который будет избран во время конкурсного отбора, должен будет эффективно им управлять, чтобы сохранить и увеличить его стоимость. При этом он не будет иметь права его отчуждать. Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в ответе на запрос УНН.