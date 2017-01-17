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Оцінка майна “Межигір’я” стримує просування кримінального провадження - ГПУ

Оцінка майна “Межигір’я” стримує просування кримінального провадження - ГПУ

Київ • УНН

 • 12272 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Експертизи щодо оцінки всього майна комплексу “Межигір’я” певним чином стримують просування кримінального провадження. Про це сказав в ефірі Еспресо.TV заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, передає УНН.

“У нас є низка процесів, які ще тривають. Йдеться про експертизу про оцінку цих всіх цінностей (комплекс "Межигір’я“ — ред.), що певним чином стримує просування кримінального провадження. Ми вже близькі до виходу на фінальну стадію”, — сказав Є.Єнін.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року Гененеральна прокуратура України повідомила про підозру сину колишнього президента України Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією “Межигір’я”.

У ГПУ також зазначали, що Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн — резиденцією “Межигір’я”, та його легалізації.

У зазначеному кримінальному провадженні за цими фактами повідомлено про підозру В. Януковичу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Скоєння вказаних злочинів також інкримінується колишньому голові правління національної акціонерної компанії “Надра України” Е.Ставицькому та директору товариства з обмеженою відповідальністю “Танталіт” П.Литовченку, які оголошені в розшук.

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