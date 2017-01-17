Оценка имущества "Межигорья" сдерживает продвижение уголовного производства - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Экспертизы по оценке всего имущества комплекса "Межигорье" определенным образом сдерживают продвижение уголовного производства. Об этом сказал в эфире Еспресо.TV заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает УНН.
"У нас есть ряд процессов, которые еще продолжаются. Речь идет об экспертизе по оценке этих всех ценностей (комплекс "Межигорье" - ред.), что определенным образом сдерживает продвижение уголовного производства. Мы уже близки к выходу на финальную стадию", - сказал Е.Енин.
Напомним, в октябре 2016 года Гененеральна прокуратура Украины сообщила о подозрении сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу в причастности к завладению резиденцией "Межигорье".
В ГПУ также отметили, что Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства Украины государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн - резиденцией "Межигорье", и его легализации.
В указанном уголовном производстве по этим фактам сообщено о подозрении В.Януковичу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.
Совершение указанных преступлений также инкриминируется бывшему главе правления национальной акционерной компании "Надра Украины" Э.Ставицкому и директору общества с ограниченной ответственностью "Танталит" П.Литовченко, которые объявлены в розыск.