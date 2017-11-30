"Межигір'я" остаточно перейшло у державну власність
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Вищий господарський суд України ухвалив рішення, за яким резиденція “Межигір’я” переходить у власність держави. Про це міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Поставлено остаточну крапку у справі „Межигір’я“. Вищий господарський суд України ухвалив рішення, яким зазначена резиденція переходить у власність держави”, — написав О.Семерак.
За його словами, далі має відбутися інвентаризація держмайна і визначення органу управління ним.
"Мінприроди ініціюватиме надання Межигір’ю статусу об’єкта природно-заповідного фонду, що назавжди відкриє цю територію для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами і рослинами та зробить цю територію освітнім і науковим центром", - зазначив міністр.
Як повідомляв УНН, Київський суд визнав недійсним договір про виведення з держвласності "Межигір'я".