"Межигір'я" остаточно перейшло у державну власність

“Поставлено остаточну крапку у справі „Межигір’я“. Вищий господарський суд України ухвалив рішення, яким зазначена резиденція переходить у власність держави”, — написав О.Семерак.

За його словами, далі має відбутися інвентаризація держмайна і визначення органу управління ним.

"Мінприроди ініціюватиме надання Межигір’ю статусу об’єкта природно-заповідного фонду, що назавжди відкриє цю територію для людей, дозволить забезпечити догляд за рідкісними тваринами і рослинами та зробить цю територію освітнім і науковим центром", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, Київський суд визнав недійсним договір про виведення з держвласності "Межигір'я".