"Межигорье" окончательно перешло в госсобственность

"Поставлена ​​окончательная точка в деле "Межигорье". Высший хозяйственный суд Украины принял решение, которым указанная резиденция переходит в собственность государства", - написал О.Семерак.

По его словам, дальше предстоит инвентаризация госимущества и определения органа управления им.

"Минприроды инициирует предоставление Межигорью статуса объекта природно-заповедного фонда, что навсегда откроет эту территорию для людей, позволит обеспечить уход за редкими животными и растениями и сделает эту территорию образовательным и научным центром", - отметил министр.

Как сообщал УНН, Киевский суд признал недействительным договор о выводе из госсобственности "Межигорья".