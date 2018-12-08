Управитель “Межигір’я” не зможе його продати - АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управитель резиденцією “Межигір’я”, який буде обраний під час конкурсного відбору, повинен буде ефективно ним управляти, аби зберегти і збільшити його вартість. При цьому він не матиме права його відчужувати. Про це повідомили у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у відповіді на запит УНН.
“Наразі триває конкурс щодо відбору таких осіб. Всі охочі можуть направляти свої заявки про згоду взяти участь у конкурсі до 12 грудня 2018 року, після чого всі документи опрацьовуються та розглядаються на їх відповідність кваліфікаційним критеріям відбору”, — розповіли в АРМА.
При цьому, за інформацією Нацагентства, управління активами “Межигір’я” має здійснюватися на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їхньої вартості.
“Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління”, — пояснили у відомстві.
В АРМА додали, що конкурс з відбору осіб для управління “Межигір’ям” триває і жодних рішень стосовно його перенесення не ухвалювалося.
Нагадаємо, 23 листопада АРМА оголосило конкурс на управителя резиденцією “Межигір’я”.
Раніше голова Нацагентства Антон Янчук повідомив УНН про те, що “Межигір’я” не буде виставлятися на продаж, а його планують передати в управління.
Влітку Печерський районний суд Києва передав “Межигір’я” в управління АРМА.
У серпні 2017 року суд визнав недійсним договір про виведення з держвласності “Межигір’я”, а в листопаді того ж року Вищий господарський суд України ухвалив рішення, за яким резиденція “Межигір’я” переходить у власність держави.
Раніше у ГПУ повідомляли про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн — резиденцією “Межигір’я” — та його легалізації. Тоді повідомлялося, що у кримінальному провадженні за цими фактами повідомлено про підозру Віктору Януковичу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
У жовтні 2016 року ГПУ повідомила про підозру сину колишнього президента України Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією “Межигір’я”.