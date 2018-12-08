Управитель “Межигір’я” не зможе його продати - АРМА

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 6550 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 18735 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 40588 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77314 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 63680 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77340 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92895 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87179 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175360 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100892 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.8м/с
51%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 22965 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10508 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11170 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 12704 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20367 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 18737 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175362 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331973 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265396 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 40589 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17201 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22381 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28173 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49018 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Управитель “Межигір’я” не зможе його продати - АРМА

Київ • УНН

 • 13755 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управитель резиденцією “Межигір’я”, який буде обраний під час конкурсного відбору, повинен буде ефективно ним управляти, аби зберегти і збільшити його вартість. При цьому він не матиме права його відчужувати. Про це повідомили у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у відповіді на запит УНН.

Управитель “Межигір’я” не зможе його продати - АРМА

“Наразі триває конкурс щодо відбору таких осіб. Всі охочі можуть направляти свої заявки про згоду взяти участь у конкурсі до 12 грудня 2018 року, після чого всі документи опрацьовуються та розглядаються на їх відповідність кваліфікаційним критеріям відбору”, — розповіли в АРМА.

При цьому, за інформацією Нацагентства, управління активами “Межигір’я” має здійснюватися на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їхньої вартості.

“Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління”, — пояснили у відомстві.

В АРМА додали, що конкурс з відбору осіб для управління “Межигір’ям” триває і жодних рішень стосовно його перенесення не ухвалювалося.

Нагадаємо, 23 листопада АРМА оголосило конкурс на управителя резиденцією “Межигір’я”.

Раніше голова Нацагентства Антон Янчук повідомив УНН про те, що “Межигір’я” не буде виставлятися на продаж, а його планують передати в управління. 

Влітку Печерський районний суд Києва передав “Межигір’я” в управління АРМА

У серпні 2017 року суд визнав недійсним договір про виведення з держвласності “Межигір’я”, а в листопаді того ж року Вищий господарський суд України ухвалив рішення, за яким резиденція “Межигір’я” переходить у власність держави

Раніше у ГПУ повідомляли про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн — резиденцією “Межигір’я” — та його легалізації. Тоді повідомлялося, що у кримінальному провадженні за цими фактами повідомлено про підозру Віктору Януковичу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

У жовтні 2016 року ГПУ повідомила про підозру сину колишнього президента України Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією “Межигір’я”. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00