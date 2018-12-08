Управитель “Межигір’я” не зможе його продати - АРМА

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управитель резиденцією “Межигір’я”, який буде обраний під час конкурсного відбору, повинен буде ефективно ним управляти, аби зберегти і збільшити його вартість. При цьому він не матиме права його відчужувати. Про це повідомили у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у відповіді на запит УНН.