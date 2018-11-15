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АРМА не виставлятиме "Межигір'я" на продаж

АРМА не виставлятиме "Межигір'я" на продаж

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комплекс "Межигір'я", яким користувався колишній президент Віктор Янукович, що було передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, найімовірніше, буде передаватися через конкурс в управління за договором, а не виставлятися на продаж. Про це кореспонденту УНН повідомив голова АРМА Антон Янчук.

"Наразі воно ("Межигір'я" - ред.) вже повністю передане в управління. Воно передавалося етапами: змінювалася підслідність, змінювалися процесуальні керівники, було декілька кримінальних проваджень. Нам потрібно було все майно в сукупності для того, щоб можливо було починати заходи з управління ним. Відповідно, можемо починати наші конкурсні процедури", - сказав він.

Такі конкурсні процедури, за словами Янчука, можуть відбутися найближчим часом.

При цьому керівник АРМА уточнив, що попередньо не бачить підстав для висновку про те, що управляти цим майном неможливо так, щоб було економічно вигідно.

"Скоріш за все, пріоритетна опція - це саме його передача в управління за договором, а не продаж", - резюмував Янчук.

Нагадаємо, влітку Печерський районний суд Києва передав "Межигір’я" в управління АРМА.

Ще раніше, у серпні 2017 року, суд визнав недійсним договір про виведення з держвласності "Межигір'я", а в листопаді того ж року Вищий господарський суд України ухвалив рішення, за яким резиденція "Межигір’я" переходить у власність держави.

Раніше у ГПУ повідомляли про досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн - резиденцією “Межигір’я” - та його легалізації. Тоді повідомлялося, що у кримінальному провадженні за цими фактами повідомлено про підозру Віктору Януковичу за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

У жовтні 2016 року ГПУ повідомила про підозру сину колишнього президента України Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією "Межигір’я".

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