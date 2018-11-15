АРМА не виставлятиме "Межигір'я" на продаж

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Комплекс "Межигір'я", яким користувався колишній президент Віктор Янукович, що було передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, найімовірніше, буде передаватися через конкурс в управління за договором, а не виставлятися на продаж. Про це кореспонденту УНН повідомив голова АРМА Антон Янчук.