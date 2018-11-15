АРМА не будет выставлять "Межигорье" на продажу

"Сейчас оно ("Межигорье" - ред.) уже полностью передано в управление. Оно передавалось по этапам: менялась подследственность, менялись процессуальные руководители, было несколько уголовных производств. Нам нужно было все имущество в совокупности для того, чтобы можно было начинать мероприятия по управлению им. Соответственно можем начинать наши конкурсные процедуры", - сказал он.

Такие конкурсные процедуры, по словам Янчука, могут произойти в ближайшее время.

При этом руководитель АРМА уточнил, что предварительно не видит оснований для вывода о том, что управлять этим имуществом невозможно так, чтобы было экономически выгодно.

"Скорее всего, приоритетная опция - это именно его передача в управление по договору, а не продажа", - резюмировал Янчук.

Напомним, летом Печерский районный суд Киева передал "Межигорье" в управление АРМА.

Еще раньше, в августе 2017 года, суд признал недействительным договор о выводе из госсобственности "Межигорья", а в ноябре того же года Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция "Межигорье" переходит в собственность государства.

Ранее в ГПУ сообщали о досудебном расследования в уголовном производстве по фактам завладения должностными лицами из числа бывшего высшего руководства государства государственным имуществом в особо крупных размерах стоимостью более 500 млн грн - резиденцией "Межигорье" - и его легализации. Тогда сообщалось, что в уголовном производстве по этим фактам сообщено о подозрении Виктору Януковичу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

В октябре 2016 года ГПУ сообщила о подозрении сыну бывшего президента Украины Александру Януковичу в причастности к завладению резиденцией "Межигорье".