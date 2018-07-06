Суд передав “Межигір’я” в управління АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Печерський районний суд Києва передав урочище “Межигір’я” в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Торопчина Станіслава Олеговича про передачу арештованого майна в управління — задовольнити”, — зазначається в ухвалі.
Відповідно до рішення суду, АРМА передано в управління арештоване майно “Центр відпочинку та здоров’я” у селі Нові Петрівці, житловий будинок №18 на вул.І.Франка у Нових Петрівцях, будинок №123-а на вулиці Межигірській у цьому ж селі, 100% статутного капіталу ТОВ “Танталіт”, земельну ділянку рекреаційного призначення 1,77 га, квартиру площею 239,4 кв.м, два гаражі.
Нагадаємо, у листопаді 2017 року Вищий господарський суд України ухвалив рішення, за яким резиденція “Межигір’я” переходить у власність держави.