Суд передал "Межигорье" в управление АРМА

"Ходатайство заместителя начальника первого отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины старшего советника юстиции Торопчина Станислава Олеговича о передаче арестованного имущества в управление - удовлетворить", - отмечается в постановлении.

Согласно решению суда, АРМА передано в управление арестованное имущество "Центр отдыха и здоровья" в селе Новые Петровцы, жилой дом №18 на ул.И.Франка в Новых Петровцах, дом №123-а на улице Межигорской в ​​этом же селе, 100% уставного капитала ООО "Танталит", земельный участок рекреационного назначения 1,77 га, квартиру площадью 239,4 кв.м, два гаража.

Напомним, в ноябре 2017 года Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция "Межигорье" переходит в собственность государства.