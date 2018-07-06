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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58255 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106996 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128300 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135563 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171447 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154080 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141656 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130505 просмотра

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7 марта, 08:52 • 183012 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118352 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Суд передал "Межигорье" в управление АРМА

Суд передал "Межигорье" в управление АРМА

Киев  •  УНН

 • 12416 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Печерский районный суд Киева передал урочище "Межигорье" в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Ходатайство заместителя начальника первого отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины старшего советника юстиции Торопчина Станислава Олеговича о передаче арестованного имущества в управление - удовлетворить", - отмечается в постановлении.

Согласно решению суда, АРМА передано в управление арестованное имущество "Центр отдыха и здоровья" в селе Новые Петровцы, жилой дом №18 на ул.И.Франка в Новых Петровцах, дом №123-а на улице Межигорской в ​​этом же селе, 100% уставного капитала ООО "Танталит", земельный участок рекреационного назначения 1,77 га, квартиру площадью 239,4 кв.м, два гаража.

Напомним, в ноябре 2017 года Высший хозяйственный суд Украины принял решение, согласно которому резиденция "Межигорье" переходит в собственность государства.

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