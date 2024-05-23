UNITED24 начинает сбор на боевые роботизированные платформы - Зеленский

Платформа UNITED24 начинает сбор на боевые роботизированные платформы для защиты от российского террора. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время саммита UNITED24, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что платформа UNITED24 за два года собрала 650 млн долл. помощи Украине и объединила 110 стран и миллионы людей и компаний.

Рад объявить новости о развитии UNITED24. Первая - присоединяются новые амбассадоры. И вторая наша новость - стартует глобальный сбор на боевые роботизированные платформы. Наша украинская «Армия дронов» и технология морских дронов уже доказали свою эффективность в защите Украины от российского террора - сказал Зеленский.

Он сообщил, что новыми послами UNITED24 стали американские актрисы Хилари Свенк и Алисса Милано. В целом их уже 26.

На саммите UNITED24 в Киеве присутствовали: астронавт NASA Скотт Келли, футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко, актер Миша Коллинз, оператор-постановщик Imagine Dragons Тай Арнольд, а также кинорежиссер и сценарист с украинскими корнями Дариус Мардер, режиссер и кинопродюсер Даг Лайман, историк Сергей Плохий.

Два года назад стартовала идея UNITED24 - идея объединить как можно больше обычных людей из разных стран и континентов. UNITED24 добавил нашему государству силы, нашему обществу - прочности, а человечеству в целом добавил знания, что государства также могут создавать успешные фандрейзинговые платформы, которые ориентированы и на защиту общечеловеческих ценностей, и на абсолютно практическую, действенную помощь государству во время войны - отметил президент.

Дополнение

За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины. В частности, благодаря платформе удалось создать первый в мире флот морских дронов, закупить беспилотники для армии, а также отстроить инфраструктуру и достичь многих других важных результатов.

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