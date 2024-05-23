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За два роки платформа UNITED24 втілила в життя понад 100 проєктів для підтримки України - Зеленський

За два роки платформа UNITED24 втілила в життя понад 100 проєктів для підтримки України - Зеленський

Київ • УНН

 • 14913 перегляди

За два роки платформа UNITED24 реалізувала понад 100 про'ктів на підтримку України, серед яких створення першого у світі флоту морських безпілотників, збір коштів на безпілотники для армії, відновлення інфраструктури та досягнення багатьох інших важливих результатів, які зміцнили країну та врятували життя.

За два роки платформа UNITED24 втілила в життя понад 100 проєктів для підтримки України. Зокрема, завдяки платформі вдалося створити перший у світі флот морських дронів, закупити безпілотники для армії, а також відбудувати інфраструктуру та досягти багато інших важливих результатів. Про це президент України Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Фандрейзингова платформа UNITED24 – це про єдність. І головне, що вдалося за два роки її роботи, – об’єднати людей по всьому світу заради підтримки нашої держави, захисту свободи й життя. За два роки платформа UNITED24 втілила в життя понад 100 проєктів для підтримки України. Допомога у створенні першого у світі флоту морських дронів, збори на безпілотники для нашої армії та спеціальних служб, відбудова інфраструктури та багато інших важливих результатів, які посилили нашу державу й врятували багато життів

- написав Зеленський.

Він подякував благодійним організаціям, зірковим амбасадорам, міжнародному та українському бізнесу, людям зі 110 країн світу, хто приєднався до боротьби.

У відео, яке опублікував Зеленський, зазначається, що завдяки платформі вдалося придбати 9039 комплексів БпЛА, 74 пікапи, створити 96 морський дронів, які знищували російські кораблі у Чорному морі. Також вдалося відремонтувати 18 будинків, 26 мостів, 3 школи, 5 лікарень, придбати 13 броньованих швидких, 240 реанімобілів, 10 всюдиходів, 63 апарати ШВЛ, 659 генераторів, 22 рентгенівські установки, 14 апаратів УЗД, 12 інкубаторів для новонароджених.

Загалом завдяки платформі вдалося зібрати 650 млн доларів.

Нагадаємо

Lego випустив конструктори архітектурних пам’яток України, щоб зібрати кошти на відбудову гімназії в Дніпропетровській області, що зазнала руйнувань від ракетного удару рф.

Зеленський оприлюднив результати роботи платформи UNITED24 за 2023 рік: вдалося зібрати понад 500 млн доларів19.01.24, 11:14 • 21709 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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