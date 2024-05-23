За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины - Зеленский

За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины. В частности, благодаря платформе удалось создать первый в мире флот морских дронов, закупить беспилотники для армии, а также отстроить инфраструктуру и достичь многих других важных результатов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Фандрейзинговая платформа UNITED24 - это о единстве. И главное, что удалось за два года ее работы, - объединить людей по всему миру ради поддержки нашего государства, защиты свободы и жизни. За два года платформа UNITED24 воплотила в жизнь более 100 проектов для поддержки Украины. Помощь в создании первого в мире флота морских дронов, сборы на беспилотники для нашей армии и специальных служб, восстановление инфраструктуры и многие другие важные результаты, которые усилили наше государство и спасли много жизней - написал Зеленский.

Он поблагодарил благотворительные организации, звездных амбассадоров, международный и украинский бизнес, людей из 110 стран мира, кто присоединился к борьбе.

В видео, которое опубликовал Зеленский, отмечается, что благодаря платформе удалось приобрести 9039 комплексов БпЛА, 74 пикапа, создать 96 морских дронов, которые уничтожали российские корабли в Черном море. Также удалось отремонтировать 18 домов, 26 мостов, 3 школы, 5 больниц, приобрести 13 бронированных скорых, 240 реанимобилей, 10 вездеходов, 63 аппарата ИВЛ, 659 генераторов, 22 рентгеновские установки, 14 аппаратов УЗИ, 12 инкубаторов для новорожденных.

Всего благодаря платформе удалось собрать 650 млн долларов.

Напомним

Lego выпустил конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, подвергшейся разрушениям от ракетного удара рф.

Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов