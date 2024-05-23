UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи – Зеленський

Платформа UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи для захисту від російського терору. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту UNITED24, передає УНН.

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Зеленський повідомив, що платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 млн дол. допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній.

Радий оголосити новини про розвиток UNITED24. Перша – приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська "Армія дронів" і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору

Він повідомив, що новими амбасадорами UNITED24 стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано. Загалом їх уже 26.

На саміті UNITED24 у Києві були присутні: астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.

Два роки тому стартувала ідея UNITED24 – ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей із різних країн та континентів. UNITED24 додав нашій державі сили, нашому суспільству – міцності, а людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни