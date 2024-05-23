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UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи – Зеленський

UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи – Зеленський

Київ • УНН

 • 15651 перегляди

Платформа UNITED24 розпочинає глобальну кампанію зі збору коштів на бойові роботизовані платформи для захисту від російського терору, про що оголосив президент Зеленський під час саміту UNITED24.

Платформа UNITED24 починає збір на бойові роботизовані платформи для захисту від російського терору. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час саміту UNITED24, передає УНН.

Деталі

Зеленський повідомив, що платформа UNITED24 за два роки зібрала 650 млн дол. допомоги Україні та об’єднала 110 країн і мільйони людей та компаній.

Радий оголосити новини про розвиток UNITED24. Перша – приєднуються нові амбасадори. І друга наша новина – стартує глобальний збір на бойові роботизовані платформи. Наша українська "Армія дронів" і технологія морських дронів уже довели свою ефективність у захисті України від російського терору

– сказав Зеленський.

Він повідомив, що новими амбасадорами UNITED24 стали американські акторки Гіларі Свенк та Алісса Мілано. Загалом їх уже 26.

На саміті UNITED24 у Києві були присутні: астронавт NASA Скотт Келлі, футболісти Андрій Шевченко та Олександр Зінченко, актор Міша Коллінз, оператор-постановник Imagine Dragons Тай Арнольд, а також кінорежисер і сценарист з українським корінням Даріус Мардер, режисер і кінопродюсер Даг Лайман, історик Сергій Плохій.

Два роки тому стартувала ідея UNITED24 – ідея об’єднати якнайбільше звичайних людей із різних країн та континентів. UNITED24 додав нашій державі сили, нашому суспільству – міцності, а людству загалом додав знання, що держави також можуть створювати успішні фандрейзингові платформи, які орієнтовані і на захист загальнолюдських цінностей, і на абсолютно практичну, дієву допомогу державі в час війни

– зазначив президент.

Доповнення

За два роки платформа UNITED24 втілила в життя понад 100 проєктів для підтримки України. Зокрема, завдяки платформі вдалося створити перший у світі флот морських дронів, закупити безпілотники для армії, а також відбудувати інфраструктуру та досягти багато інших важливих результатів.

НГУ показали як бійці "Азов" нищать ворожу техніку дронами від UNITED2425.03.24, 20:47 • 31206 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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