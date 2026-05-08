Умеров встретился с Кушнером и Виткоффом - обсудили возвращение пленных и мир

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, главный украинский переговорщик Рустем Умеров провел встречу со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом он сообщил в соцсети Telegram, передает УНН.

Детали

Основное внимание - гуманитарному треку: возвращению наших пленных, которых удерживает россия. Это остается одним из ключевых приоритетов Украины - говорится в сообщении Умерова.

Также во время встречи обсуждалась необходимость активизировать дипломатический процесс и координация дальнейших шагов для достижения достойного мира. Умеров по итогам встречи доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит представителей США в Киев "на рубеже весны-лета" этого года.