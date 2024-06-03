Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  100718 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

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"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107717 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

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2 июня 2024, 16:49  •  110603 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

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Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172473 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

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Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163223 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

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Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162314 просмотра

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Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство вооружений в Украине и создавать совместные оборонные предприятия во время азиатского саммита по безопасности Shangri-La Dialogue.

политика •   •  8756 просмотра
Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Глава Минобороны Великобритании говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина одержит победу в войне

Адмирал Тони Радакин говорит, что россия не хочет войны с НАТО, не хочет также и ядерной войны. Он также сказал, что Украина выиграет продолжающуюся войну, несмотря на недавние тактические достижения россии.

Война •   •  8616 просмотра
Глава Минобороны Великобритании говорит, что россия не хочет войны с НАТО и что Украина одержит победу в войне

Вице президент США Харрис примет участие в саммите мира в Швейцарии

Вице-президент США Камала Харрис отправится в Люцерн, Швейцария для участия в саммите мира, подчеркнув приверженность США поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины на основе принципов Устава ООН.

политика •   •  7498 просмотра
Вице президент США Харрис примет участие в саммите мира в Швейцарии

Изнасиловал несовершеннолетнюю: военнослужащий ВС рф подозревается в насилии на территории Херсонщины

Военнослужащему ВС рф сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки на территории Херсонской области.

Криминал и ЧП •   •  7255 просмотра
Изнасиловал несовершеннолетнюю: военнослужащий ВС рф подозревается в насилии на территории Херсонщины

Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня

Израиль готов приостановить войну против боевиков ХАМАС на короткий период, но не рассматривает возможность полного прекращения боевых действий.

Новости Мира •   •  7430 просмотра
Нетаньяху допускает возможность приостановить войну с ХАМАСом на 42 дня

В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Грузинские власти объявили о возможном аресте счетов НПО и СМИ, которые отказываются регистрироваться в качестве "иностранных агентов" в соответствии с новым законом, требующим декларировать иностранное финансирование в размере более 20% от дохода, несмотря на опасения быть заклейменными и столкнуться с ограничениями, как в России.

Новости Мира •   •  7623 просмотра
В "Грузинской мечте" предупредили об аресте счетов НПО и СМИ за неповиновение закону об иноагентах

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

Суд продлил срок содержания под стражей сотрудника Управления государственной охраны, обвиняемого в убийстве подростка на станции киевского фуникулера, до 1 августа.

Киев •   •  9548 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд продлил арест сотруднику УГО

В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию

Городские власти не давали разрешения провести Марш равенства в Киевском метрополитене из соображений безопасности и ограниченного пространства и попросили организаторов выбрать другое место, возложив на них ответственность за соблюдение всех мер безопасности в случае, если мероприятие состоится.

Общество •   •  11445 просмотра
В КГГА заявляют, что не согласовывали проведение Марша равенства в метро и призывают выбрать другую локацию

В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

В мае среднемесячная температура в Киеве составила + 16,3°C, что на 0,5°C выше климатической нормы, а количество осадков составило 23% от климатической нормы, что делает этот май восьмым по засушливости в столице с 1891 года.

Киев •   •  10588 просмотра
В этом году среднемесячная температура мая в Киеве была выше климатической нормы

Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%

С января по май 2024 года "Укрзализныця" перевезла 75,4 млн тонн грузов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика •   •  10891 просмотра
Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%