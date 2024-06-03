Умеров призвал мировые оборонные компании инвестировать в производство оружия в Украине

Министр обороны Рустем Умеров призвал ведущие мировые оборонные компании и технологических гигантов инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия, передает УНН.

На Азиатском саммите по безопасности "Диалог Шангри-Ла" встретился с представителями ведущих мировых оборонных компаний и технологических гигантов, включая BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google и Oracle и десяток других оборонных компаний. Призвал их инвестировать в производство оружия в Украине и создавать совместные оборонные предприятия. Это партнерство имеет большой потенциал: Украина получает доступ к новейшим технологиям, а компании-возможность разрабатывать передовое оружие - написал Умеров в Facebook.

он отметил, что создание мощной военной индустрии является для Украины вопросом национальной безопасности.

Мы уже сотрудничаем с этими компаниями, а наши воины успешно испытывают их вооружение, технику и технологии на поле боя, предоставляя уникальную обратную связь, позволяющую улучшать продукцию. Наш фокус-это производство в Украине или привлечение украинских компаний к сотрудничеству с этими мировыми гигантами - рассказал Умеров.

Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны