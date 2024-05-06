Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
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СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"
Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности
В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары
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Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны
Во время Украинского оборонно-промышленного форума в Брюсселе Украина обсудила создание совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями и финансирование изготовления приоритетного оружия для ВСУ на предприятиях украинского ОПК.
Шольц призвал партнеров предоставить Украине больше Patriot из имеющихся запасов
Шольц призывает партнеров предоставить Украине больше систем ПВО Patriot из своих имеющихся запасов, чтобы усилить возможности противовоздушной обороны Украины.
Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters
Франция отправит своего посла на инаугурацию путина на следующий шестилетний срок, пишут в СМИ.
Послов Великобритании и Франции вызвали в мид рф: что известно
Послы Франции и Великобритании были вызваны в мид россии, причем британского посла, по данным росСМИ, вызвали из-за заявлений Кэмерона о праве Украины наносить удары по российской территории с использованием британского оружия, а французского посла вызвали по неизвестным причинам.
Шольц: развертывание военной немецкой бригады в Литве идет "полным ходом"
Германия планирует разместить в Литве постоянную бригаду для усиления восточной обороны НАТО. Развертывание немецкой бригады в балтийской стране идет "полным ходом".
СМИ: странам ЕС разослали проект 14-го пакета санкций против рф, предусматривает ограничения по российскому СПГ и "теневому флоту"
Европейская комиссия направила странам ЕС проект 14-го пакета санкций против России, предусматривающий ограничения на импорт российского сжиженного природного газа, запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах, санкции против российского "теневого флота", перевозящего нефть, ограничения торговли с более 50 компаниями из стран, не входящих в ЕС, которые помогают России избегать санкций, а также запрет на финансирование Россией политических партий и неправительственных организаций в ЕС.
Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каллас предстоящий Глобальный саммит мира, оборонные потребности Украины и завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.
В Харькове прозвучали удары: оккупанты наносят удары
Российская армия наносит удары по Харькову и его окрестностям, по словам главы Харьковской областной военной администрации, который призвал жителей прятаться в укрытиях.
Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора
Украина использует новейшие методы для документирования международных преступлений, совершенных россией во время войны в Украине, что позволяет документировать в режиме реального времени, даже без физического доступа к оккупированным территориям.
ФГИУ впервые выставляет на продажу санкционный завод российского олигарха
Фонд государственного имущества Украины впервые выставляет на продажу конфискованное у российско-греческого олигарха ПАО "ПентоПак", производителя упаковки, со стартовой ценой 203,7 млн грн.