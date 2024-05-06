Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями - Минобороны

Во время Украинского оборонно-промышленного форума в Брюсселе представители Украины обсудили возможность совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В ведомстве рассказали, что во время форума заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков провел встречу с международными партнерами.

Он подчеркнул, что Киев ожидает дальнейшего роста инвестиций европейских оборонных компаний в Украину, появления новых технологий и промышленных мощностей.

Украина заинтересована в создании совместных предприятий с европейскими оборонными компаниями. Основой для такого сотрудничества украинского и европейского ОПК может стать вооружение, в котором мы нуждаемся прежде всего. Это средства ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, средства РЭБ, а также разведывательные и ударные беспилотники - рассказал Дмитрий Клименков.

Также заместитель министра встретился с Верховным представителем ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, Вице-президентом ЕК Жозепом Боррелем. Стороны обсудили возможность финансирования изготовления приоритетного оружия для ВСУ на предприятиях украинского ОПК.

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Дополнение

Во встрече, кроме заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова, приняли участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, министр обороны Бельгии Людвин Дедондер и другие представители украинской и европейской делегаций.

Напомним

Дания объявила о предоставлении Украине нового пакета помощи и выделила 28,5 миллиона долларов на закупку вооружения и военной техники у украинских производителей, что стало первым подобным решением для поддержки украинской оборонной промышленности.