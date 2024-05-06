Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями - Міноборони
Київ • УНН
Під час Українського оборонно-промислового форуму в Брюсселі Україна обговорила створення спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями та фінансування виготовлення пріоритетної зброї для ЗСУ на підприємствах українського ОПК.
Під час Українського оборонно-промислового форуму в Брюсселі представники України обговорили можливість спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони.
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У відомстві розповіли, що під час форуму заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков провів зустріч з міжнародними партнерами.
Він наголосив, що Київ очікує подальшого зростання інвестицій європейських оборонних компаній в Україну, появи нових технологій та промислових потужностей.
Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями. Основою для такої співпраці українського та європейського ОПК може стати озброєння, якого ми потребуємо передусім. Це засоби ППО, артилерійські системи та боєприпаси, засоби РЕБ, а також розвідувальні та ударні безпілотники
Також заступник міністра зустрівся з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Віцепрезидентом ЄК Жозепом Боррелем. Сторони обговорили можливість фінансування виготовлення пріоритетної зброї для ЗСУ на підприємствах українського ОПК.
За 2023 рік українська оборонна промисловість виробила втричі більше, ніж за 2022 рік - Камишін25.02.24, 12:39 • 24940 переглядiв
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У зустрічі, крім заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, взяли участь міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер й інші представники української та європейської делегацій.
Нагадаємо
Данія оголосила про надання Україні нового пакету допомоги та виділила 28,5 мільйона доларів на закупівлю озброєння та військової техніки в українських виробників, що стало першим подібним рішенням для підтримки української оборонної промисловості.