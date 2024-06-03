Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умеров закликав провідні світові оборонні компанії і технологічних гігантів інвестувати у виробництво озброєнь в Україні і створювати спільні оборонні підприємства під час азіатського саміту з безпеки Shangri-La Dialogue.
Міністр оборони Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства, передає УНН.
На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній. Закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства. Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії — можливість розробляти передову зброю
Він зазначив, що створення потужної військової індустрії є для України питанням національної безпеки.
Ми вже співпрацюємо з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію. Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами
Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями - Міноборони06.05.24, 17:19 • 25724 перегляди