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Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні

Київ • УНН

 • 29835 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умеров закликав провідні світові оборонні компанії і технологічних гігантів інвестувати у виробництво озброєнь в Україні і створювати спільні оборонні підприємства під час азіатського саміту з безпеки Shangri-La Dialogue.

Міністр оборони Рустем Умєров закликав провідні світові оборонні компанії та технологічних гігантів інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства, передає УНН.

На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній. Закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства. Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії — можливість розробляти передову зброю

- написав Умєров у Facebook.

 Він зазначив, що створення потужної військової індустрії є для України питанням національної безпеки.

Ми вже співпрацюємо з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію. Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами

- розповів Умєров.

Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств з європейськими оборонними компаніями - Міноборони06.05.24, 17:19 • 25724 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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