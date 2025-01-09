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Умеров и глава обороны Италии обсудили перспективу совместного производства систем ПВО

Умеров и глава обороны Италии обсудили перспективу совместного производства систем ПВО

Киев  •  УНН

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Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Стороны обсудили совместное производство систем ПВО, поставки ракет и бронетехники для Украины.

Министр обороны Рустем Умеров и его итальянский коллега Гвидо Крозетто обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним, передает УНН.

Провел двустороннюю встречу с нашим другом, министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Италию за постоянную поддержку Украины и недавно объявленный новый пакет помощи

- написал Умеров. 

Он отметил, что Украина рассчитывает на оперативную доставку этой помощи украинским военным.

Ключевой вопрос встречи - ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине. Также обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Это позволит создать долгосрочные решения для обеспечения потребностей обеих стран

- сообщил Умеров.

У нас были разговоры с США о лицензировании производства систем ПВО - Зеленский09.01.25, 15:40 • 13808 просмотров

Умеров отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП.

Италия играет ключевую роль в Коалиции бронетанковой техники, и мы благодарны за это. Украина открыта к новым форматам сотрудничества с ведущими итальянскими оборонными компаниями. Договорились продолжить диалог в этом направлении в ближайшее время с конкретными предложениями

- рассказал министр.

Дополнение

В декабре Кабинет министров Италии одобрил десятый пакет военной помощи для Украины.

Также итальянское правительство 23 декабря приняло закон, который содержит «срочные положения о продлении разрешения» для передачи Украине необходимого вооружения. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
zenitnaya-voinaЗенитная война
italiyaИталия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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