Умеров и глава обороны Италии обсудили перспективу совместного производства систем ПВО
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с итальянским коллегой Гвидо Крозетто. Стороны обсудили совместное производство систем ПВО, поставки ракет и бронетехники для Украины.
Министр обороны Рустем Умеров и его итальянский коллега Гвидо Крозетто обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним, передает УНН.
Провел двустороннюю встречу с нашим другом, министром обороны Италии Гвидо Крозетто. Поблагодарил Италию за постоянную поддержку Украины и недавно объявленный новый пакет помощи
Он отметил, что Украина рассчитывает на оперативную доставку этой помощи украинским военным.
Ключевой вопрос встречи - ракеты для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине. Также обсудили перспективу совместного производства систем противовоздушной обороны и ракет к ним. Это позволит создать долгосрочные решения для обеспечения потребностей обеих стран
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Умеров отдельно отметил важность передачи итальянских БТР и БМП.
Италия играет ключевую роль в Коалиции бронетанковой техники, и мы благодарны за это. Украина открыта к новым форматам сотрудничества с ведущими итальянскими оборонными компаниями. Договорились продолжить диалог в этом направлении в ближайшее время с конкретными предложениями
Дополнение
В декабре Кабинет министров Италии одобрил десятый пакет военной помощи для Украины.
Также итальянское правительство 23 декабря приняло закон, который содержит «срочные положения о продлении разрешения» для передачи Украине необходимого вооружения.