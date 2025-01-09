Умєров та глава оборони Італії обговорили перспективу спільного виробництва систем ППО

Міністр оборони Рустем Умєров та його італійський колега Гвідо Крозетто обговорили перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них, передає УНН.

Провів двосторонню зустріч із нашим другом, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Італії за постійну підтримку України та нещодавно оголошений новий пакет допомоги

Він зазначив, що Україна розраховує на оперативну доставку цієї допомоги українським військовим.

Ключове питання зустрічі – ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні. Також обговорили перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них. Це дасть змогу створити довгострокові рішення для забезпечення потреб обох країн