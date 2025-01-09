Умєров та глава оборони Італії обговорили перспективу спільного виробництва систем ППО
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з італійським колегою Гвідо Крозетто. Сторони обговорили спільне виробництво систем ППО, постачання ракет та бронетехніки для України.
Міністр оборони Рустем Умєров та його італійський колега Гвідо Крозетто обговорили перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них, передає УНН.
Провів двосторонню зустріч із нашим другом, міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Італії за постійну підтримку України та нещодавно оголошений новий пакет допомоги
Він зазначив, що Україна розраховує на оперативну доставку цієї допомоги українським військовим.
Ключове питання зустрічі – ракети для систем ППО, які Італія може надати Україні. Також обговорили перспективу спільного виробництва систем протиповітряної оборони та ракет до них. Це дасть змогу створити довгострокові рішення для забезпечення потреб обох країн
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Умєров окремо наголосив на важливості передачі італійських БТР та БМП.
Італія відіграє ключову роль у Коаліції бронетанкової техніки, і ми вдячні за це. Україна відкрита до нових форматів співпраці з провідними італійськими оборонними компаніями. Домовилися продовжити діалог у цьому напрямку найближчим часом із конкретними пропозиціями
Доповнення
В грудні Кабінет міністрів Італії схвалив десятий пакет військової допомоги для України.
Також італійський уряд 23 грудня ухвалив закон, який містить "термінові положення щодо продовження дозволу" для передачі Україні необхідного озброєння.