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Умеров анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

Умеров анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 2567 просмотра

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Министр обороны Украины провел телефонный разговор с госсекретарем обороны Великобритании. Стороны обсудили ситуацию на фронте и подготовку к заседанию Совета Украина-НАТО.

Ситуацию на фронте, оборонные нужды страны и планы на ближайшее заседание Совета Украина-НАТО обсудил министр обороны Рустем Умеров с госсекретарем по обороне Великобритании Джоном Гили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Детали

Отмечается, что в среду, 05 февраля министр обороны Украины провел телефонный разговор с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Джоном Гили.

Обсудили актуальную ситуацию на фронте и первоочередные оборонные приоритеты Украины. Отдельное внимание уделили подготовке к заседанию Совета Украина-НАТО, которое состоится уже в ближайшее время. Это ключевой формат для укрепления нашего взаимодействия с союзниками и координации дальнейших шагов в сфере безопасности

- сообщил Рустем Умеров.

Министр обороны также поблагодарил Великобританию за непоколебимую поддержку Украины и эффективный диалог.

Напомним 

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с британским коллегой Джоном Гили о сотрудничестве в 2025 году. Великобритания продолжит поддержку Украины и будет инвестировать в производство вооружения, в частности ПВО и дальнобойного оружия.

Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках02.02.25, 15:07 • 84415 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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