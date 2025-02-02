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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках

Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках

Киев  •  УНН

 • 4283 просмотра

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Президент Зеленский прокомментировал конфликт между Минобороны и АОЗ, поддержав действия министра Умерова. По словам президента, министр имеет право делать все необходимое для бесперебойного снабжения армии.

Президент Владимир Зеленский комментируя скандал между Минобороны и Агентством оборонных закупок, утверждает, что министр обороны Рустем Умеров делает все, чтобы не было проблем в поставках ВСУ вооружения.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает УНН.

У нас есть министр обороны (Умеров - ред.), который четко понимает, что не дай Бог будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии от дронов до ПВО, будут не только потери у военных, а будут потери у гражданского населения, будут страдать дети, будут больше ударов, будет более сильной россия

- сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Умеров не может делать никакой паузы в поставках.

У него есть контракты. Если институционально у него есть проблемы с этим - с подписанием контрактов, поставками, или не дай Бог мы видим сигналы по уменьшению какой-то поддержки ВСУ, я получу какую-то информацию, что пакеты, тот или иной контракт, какой-то институт, который в вертикали министра обороны не подписывает контракты... Не может быть никаких пауз в срочных решениях. Поэтому министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что сегодня все украинские деньги в министерстве обороны.

Все наши деньги в нашей армии. Если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то честно говоря он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. И он это выполняет

- считает Зеленский.

Скандал с закупками оружия: Умеров нашел виновных - увольняет заместителя и меняет руководство оборонных закупок24.01.25, 19:36 • 36869 просмотров

Контекст

Умеров вопреки решению Наблюдательного совета, отказался продлевать контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также отозвал из Наблюдательного совета Агентства двух представителей государства - Тараса Чмута и Юрия Джигиря - которые голосовали за продление контракта с Безруковой.

Зато Умеров назначил директором АОЗ действующего главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Ряд общественных активистов назвали такие действия министра обороны давлением на Агентство оборонных закупок и призвали Зеленского уволить его.

В эфире Радио Свобода 27 января Безрукова заявила, что контрактирование боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок может быть заблокировано из-за юридической коллизии, которая возникла в связи с решением министра обороны.

28 января стало известно, что НАБУ начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов Наблюдательного совета Агентства Тараса Чмута и Юрия Джигиря.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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