Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках

Президент Владимир Зеленский комментируя скандал между Минобороны и Агентством оборонных закупок, утверждает, что министр обороны Рустем Умеров делает все, чтобы не было проблем в поставках ВСУ вооружения.

Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает УНН.

У нас есть министр обороны (Умеров - ред.), который четко понимает, что не дай Бог будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии от дронов до ПВО, будут не только потери у военных, а будут потери у гражданского населения, будут страдать дети, будут больше ударов, будет более сильной россия