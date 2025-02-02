Зеленский о скандале между Минобороны и АОЗ: Умеров имеет право делать все, чтобы не было торможения в поставках
Киев • УНН
Президент Зеленский прокомментировал конфликт между Минобороны и АОЗ, поддержав действия министра Умерова. По словам президента, министр имеет право делать все необходимое для бесперебойного снабжения армии.
Президент Владимир Зеленский комментируя скандал между Минобороны и Агентством оборонных закупок, утверждает, что министр обороны Рустем Умеров делает все, чтобы не было проблем в поставках ВСУ вооружения.
Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает УНН.
У нас есть министр обороны (Умеров - ред.), который четко понимает, что не дай Бог будут какие-то паузы где-то хоть от кого-то в поддержке нашей армии от дронов до ПВО, будут не только потери у военных, а будут потери у гражданского населения, будут страдать дети, будут больше ударов, будет более сильной россия
Зеленский отметил, что Умеров не может делать никакой паузы в поставках.
У него есть контракты. Если институционально у него есть проблемы с этим - с подписанием контрактов, поставками, или не дай Бог мы видим сигналы по уменьшению какой-то поддержки ВСУ, я получу какую-то информацию, что пакеты, тот или иной контракт, какой-то институт, который в вертикали министра обороны не подписывает контракты... Не может быть никаких пауз в срочных решениях. Поэтому министр обороны имеет право делать все, чтобы не было никакого торможения в поставках
Президент подчеркнул, что сегодня все украинские деньги в министерстве обороны.
Все наши деньги в нашей армии. Если там есть деньги, а какая-то поставка не пришла, то честно говоря он должен сделать все, чтобы больше таких проблем не было. И он это выполняет
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Контекст
Умеров вопреки решению Наблюдательного совета, отказался продлевать контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также отозвал из Наблюдательного совета Агентства двух представителей государства - Тараса Чмута и Юрия Джигиря - которые голосовали за продление контракта с Безруковой.
Зато Умеров назначил директором АОЗ действующего главу Государственного оператора тыла Арсена Жумадилова. Ряд общественных активистов назвали такие действия министра обороны давлением на Агентство оборонных закупок и призвали Зеленского уволить его.
В эфире Радио Свобода 27 января Безрукова заявила, что контрактирование боеприпасов и поставки через Агентство оборонных закупок может быть заблокировано из-за юридической коллизии, которая возникла в связи с решением министра обороны.
28 января стало известно, что НАБУ начало уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Украины Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой и отзыва двух членов Наблюдательного совета Агентства Тараса Чмута и Юрия Джигиря.